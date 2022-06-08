重提「大汪婚禮」黑面片段　張雨綺直認：心情唔太好！

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚後，新聞一直沒完沒了，而曾與汪小菲拍拖的內地女星張雨綺昔日被問及汪小菲的「黑面」片亦被翻出。有指當年二人愛得火烈，但最終因男方母親張蘭反對下，無疾而終。當時汪小菲受訪時曾說出「那時是痛苦並快樂着」，而張雨綺當日被傳媒逼問心情是否受汪小菲影響時，臉色一沉，更被指向傳媒瞪眼，不肯回應。

汪小菲曾坦言很喜歡張雨綺的直率性格，但亦不能忍受她的火爆脾氣，因為情緒不如意時，她會向這位大男人拳打腳踢，令他苦不堪言。事隔多年後，張雨綺終於有勇氣重提此事，更說：「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了甚麼，或者我還沒睡醒。」至於許多人認為她是花瓶，她則大方回應說：「我已經是花瓶了，我只能把花瓶演好，給花瓶賦予更多有意義的價值。」

除了張雨綺外，台灣藝人伊能靜近日亦被網民將她與曾是「內地新抱」的大S相提並論，伊能靜近日於社交網發片，大讚上海令她有家的感覺，被內地網民大讚。有網民更牽扯到大S說：「比大S強多了，好女人，是秦昊的福分！」、「大S有妳一半就好了」、「要是我們小菲和大S像你們一樣有多好啊！」