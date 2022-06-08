34C黃子桐豁出去挑戰車震　搞足兩日腳都瘀晒

無綫「咪神」黃子桐（Rachel）為慶祝27歲生日，拍攝一年一度的索爆泳衣照，穿上白色比堅尼的她，在泳池大晒純天然34C逼爆咪咪，簡直性感到犯規。而她在熱播劇《十八年後的終極告白2.0》中亦有大膽演出，和董敬文首度上演車震戲，更連拍兩日，操勞到腳都瘀晒。

在劇中飾演陳山聰畫廊秘書林雙雙的她，經常着紅色連身裙，因角色太打扮花枝招展，被導演賜得意花名叫「火辣辣」，而最難忘是開工首日第一場戲，就要和董敬文拍車震戲：「都好大尺度，我要露胸又大露背，因為同對手唔熟，但一埋身就拍啲咁大激情尺度較大，所以都有少少尷尬，對新人嚟講係好大挑戰，好在都順利完成，但唔知咁大膽，可唔可以出到街。」

另外，她亦擔任《逝者代言人》的主持，得知外界反應好感開心，她說最搞笑有次去髮型屋整頭，而髮型師正大讚節目好睇，聞言興奮的她說：「其實個髮型師係唔認得我，我同佢講就係呢個節目嘅主持時，佢話我就係『醒啲嗰個』。」現時最期待節目可以開拍續集，因為本身讀犯罪心理學的她可在節目中學以致用：「好享受畀我可以用到自己嘅專業知識分析案件，其他主持係有稿，但我嗰Part係留白咗畀我自己去發揮，所以好多嘢要即場爆肚。香港真好少有法醫同犯罪心理學嘅主持，所以吸引到觀眾嘅興趣。」