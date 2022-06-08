印象中嘅越南女郎擁有嫵媚嘅外形及溫婉嘅氣質，好似人氣網紅Jenny Yen就係其中之一，佢更散發出獨特魅力，絕對係男士們心目中嘅女神，望多兩眼都會畀佢電暈！

甜美迷人

雖然越南網紅有好多，但係講到近年最火紅嘅，相信非Jenny Yen莫屬。作為當地數一數二嘅網紅代表，佢嘅樣貌同身材都係超高質，加上甜美又迷人嘅笑容，真係引死人！有網民話每當佢展露笑容時，雙眼呈彎月又水汪汪，加埋嘴角嘅酒窩，絕對係桃花面相，不論男女都會被佢迷倒，難怪獲封為女神及網絡仙女。

喺1996年於越南芽莊出生嘅佢，現定居於胡志明市，據稱佢細個時父親因病離逝，自此與母親相依為命，自細夢想成為模特兒，因此早喺16歲便憑住迷人嘅樣貌及身材開始模特兒工作，其後喺2014年參加攝影模特兒比賽更獲得獎項，當時評判稱讚佢既有混血美女嘅魅力，同時又散發出越南女郎嘅氣質，簡直係仙女下凡。

睇波爆紅

之後佢喺模特兒界愈嚟愈紅，同時亦踩入埋DJ界，喺的士高內做DJ打碟，不過講到人氣大爆發，令佢成為網紅嘅契機，竟然同一場球賽有關。事緣喺2020年佢入場觀看喺體育場舉辦嘅東南亞足球協會盃比賽時，被現場進行直播嘅攝影機捕捉到喺觀眾席上嘅佢，網民見到呢位仙女即時引起哄動，於是喺網上搜尋並發現佢原來係人氣模特兒兼著名DJ，自此喺網上爆紅，就係咁佢索性踩入網絡界成為網紅，除咗分享火辣福利照外，更喺社交平台上為商品代言。至於作為網絡女神嘅佢人氣有幾勁？現時佢嘅Facebook追蹤人數超過16萬，IG嘅粉絲更超過97萬，認真厲害呀！

Jenny Yen嘅網名叫jennyyen249，有逾1,200個貼文，當中會睇到佢好多唔同造型嘅性感火辣照，尤其係着比堅尼上陣最養眼，玲瓏浮凸嘅身材表露無遺，相當引人入「性」。