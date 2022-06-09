【是日通勝】

農曆五月十一

壬寅年 丙午月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：塞穴、裁衣、作灶

忌：安葬、嫁娶、訂婚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：7、14、20、33

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業運強，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

金牛座：求財忌心急，勿被眼前的蠅頭小利蒙蔽理智。

雙子座：單身者切忌守株待兔，否則難獲得愛神眷顧。

巨蟹座：財運不錯，謹記知足常樂，投資要見好就收。

獅子座：待人接物不可自私，否則運氣再好也沒有用。

處女座：健康運平平，要保持情緒平穩，勿輕易發火。

天秤座：遇到麻煩勿驚慌失措，保持鎮定可走出困境。

天蠍座：財運非常好，量入為出的策略必須貫徹始終。

人馬座：愛情運超旺，有心儀對象者勿錯過表白良機。

山羊座：愛情、事業、財運俱佳，要珍惜眼前的一切。

水瓶座：身心狀態不錯，惟有意減肥者切忌藥石亂投。

雙魚座：平淡是福，不去跟人比較，可迎來愉快一天。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）豬 是非多

鼠：正財運上升，努力工作可換來滿意回報。

牛：得財輕鬆，即使遇上麻煩也會有人相助。

虎：人際關係欠佳，容易與身邊人發生口角。

兔：話頭醒尾，做事效率高，煩惱統統消失。

龍：事業運平穩，趁勢加把勁，易交出佳績。

蛇：春風滿面，宜大方回應向你示好的異性。

馬：感情運令人期待，單身者有望墮入愛河。

羊：穿暖色衣物能給人親切感，可改善人緣。

猴：積極上進，對工作充滿熱情，易獲賞識。

雞：獲得貴人支持，有望在職場上大展拳腳。

狗：運氣不錯，謀事得心應手，沒甚麼煩惱。

豬：是日沖煞，易惹是非，宜少說話多做事。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

九運當旺行業

近日環球股市下挫，息口上升，通縮滯脹，很多朋友都問，現在是否低吸良機？市場瞬息萬變，筆者惟有快快撰文。先勿論現階段是否經已到達低位，更重要的是所吸納的股份類型能否帶來長線可觀升幅？

2017至2043踏入二元八運的第九運。九運離卦，五行屬火，勢向上，速度急，力大而短暫，半虛半實，半吉半凶。在這個動盪局面下，如能在股市的低位購入九運當旺行業，長線持有，就有機會乘搭順風車，跑贏其他類別的股份。以筆者之見，第九運當旺的行業有以下幾大類：（1）虛擬、網絡、科技類；（2）晶片、半導體類；（3）新能源類，如風能、太陽能、潔淨能源等；（4）新醫療方向，如生物科技、幹細胞、基因改造等。

現階段是八運與第九運的交接時間，新世代經濟慢慢取代舊經濟體系，全球富豪榜排名已開始出現很多30歲左右的年輕人，大部分都是經營九運當旺的行業，經營時間不過十年八載，崛起之快令人驚訝，完全符合了火象的「勢向上而速度急」的特性。至於近日科技類股份回調甚深，亦體現了力大而短暫的現象，情況如煙花爆發，垂直向上而且急速，但至某個高度便會力竭筋疲，需要回調儲足能量，才可作第二度的向上爆發。明白了火象的特性，就可以幫助我們部署投資策略。

改朝換代的現象，在過往幾年正在急速地進行。何時才是低位買入優質股份時機？以目前情況來說，只能建議： not now，hold your fire！（註：筆者暫時沒有持有以上類型股份。）