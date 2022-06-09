陳家樂返內地開工搵老婆本　被迫與連詩雅「小別勝新婚」

藝人陳家樂、黃宗澤（Bosco）及張繼聰前晚夜闖旺角，Bosco預告稍後有追逐及打鬥等危險場面，希望阿聰「射住」！忙搵老婆本的家樂稍後將進軍內地市場，被迫高唱「分飛燕」。家樂、Bosco及阿聰等主演的英皇新戲《紮職3》日前已低調開鏡，3位型男前晚冒着黃雨現身砵蘭街開工，令拍攝進度有所延誤。大雨期間，工作人員搬出膠笠遮掩器材，又開大傘遮演員，情況有點狼孭，待完成街頭簡單的文戲後，大隊即移師商廈內繼續通宵拍攝。

剛宣布與女友連詩雅訂婚的家樂「人逢喜事精神爽」，獲兩位好兄弟連聲送上祝福。3人在《紮2》早已培養出默契及兄弟情，今次再結片緣自然得心應手，Bosco昨日受訪時打趣表示已「升呢」，不再是剛入行的街上小混混，並預告：「我哋冇上集咁騰雞喇！大家開始有啲歷練，驚險場面、打鬥、追逐戲梗係陸續有嚟啦！我都有啲擔心會受傷，已經同咗阿聰講，話我嘅膝蓋啱啱好番啲，佢又跑開馬拉松，所以嚟緊嘅追逐戲要就一就我！」又搞笑爆家樂向他坦言「冇諗過咁快畀人踢爆求婚」﹕「點都好，我都恭喜佢啦！」

焗與連詩雅「閃分」

據知Bosco今次艷福無邊，被安排與周勵淇（Niki）一對，是3位男主角中唯一有愛情線。而剛返港的Niki同時要兼顧另一新戲《內幕》，經過早前產後長時間休息，復工即躍升「周二組」，相信要暫時「拋夫棄子」。此外，張繼聰被問到同組的陳家樂宣布訂婚時，就話：「大家係同組演員當然有恭嘉佢啦，不過之後就投入緊張嘅拍攝工作。」又謂之前曾和黃宗澤及陳家樂合作，得知黃宗澤腳傷初愈，他稱雖然有動作戲，但如對手曾受過傷，都會多加留意及照顧。至於家樂完成拍攝後，極有可能到內地進軍大中華市場，目前已有劇集劇本接洽中，為儲老婆本及事業更上一層樓，被迫與連詩雅「小別勝新婚」。