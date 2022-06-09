東方日報C1：女神變菠蘿雞？迪麗熱巴被龔俊粉絲數4宗罪

內地頂流女神迪麗熱巴論美貌與人氣都冇得輸，高顏值緊貼韓團BLACK PINK 及TWICE成員，最近卻遭知名度比她低的同劇小生龔俊粉絲狂數4宗罪，包括醜樣、黐熱度、欠專業及不要臉，雖然貂蟬被踩到變「豬扒」，但搵錢至上的她一於懶理！

迪麗熱巴憑「新疆四美」之名橫掃內地及外國選美榜，在「2021年100位全球最美女星」躋身民選第5位，僅輸給韓團BLACK PINK成員Jisoo、Lisa 及TWICE成員周子瑜等。最近她憑《馭鮫記之與君初相識》及《馭鮫記之恰似故人歸》劇集兩部曲人氣再升，內地社交網粉絲數目於短短7日激增11萬，預計今年暑假推出的古裝劇《安樂傳》，更令不少粉絲瘋狂洗版嗌期待！

不過，這位粉絲眼中的「神級美人」，竟被同劇男主角龔俊的粉絲團藐爆，自去年7月得知合作消息已開始意見多多！分別飾演太子及其幕僚的龔俊與熱巴，劇中攜手征戰沙場，打仗打出愛火，本是「甜到漏」的偶像古裝劇，卻被「龔粉」彈三彈四，在網上狂踩30歲的熱巴古裝造型醜，配不起現年29歲、古裝界中「不可多得的美男」龔俊。

人氣相差一大截

龔俊去年憑《山河令》爆紅，劇中常穿的「鬼谷高定貴氣紅套裝」因未洗過而掀起搶購潮，最終以近30萬港元拍賣價售出，連帶他之後推出的《沉睡花園》、《絕世千金》，以及在內地播放量達700億的《從結婚開始的戀愛》紅到泰國，「龔粉」認為熱巴今次合作完全是借他上位。

女神被指是「菠蘿雞」，熱巴粉絲當然發火還擊，指她在內地「女明星人氣排行榜」揮低楊冪、趙麗穎等登上榜首，社交網粉絲人數更多達7806.8萬，是龔俊的4倍有多，反寸「龔粉」要有自知之明，更有粉絲叫他「老老實實做熱巴的配角」。

封嘴免惹禍上身

雙方粉絲牙齒印愈來愈深之際，近日《安》劇推出宣傳照，「龔粉」再度投訴熱巴在宣傳上不敬業，力斥：「自家哥哥不僅紅，而且還不搶戲劇番位，女方還這麼冷淡不配合，真是沒格局！」熱巴粉絲不甘示弱，力撐偶像本身熱度高，再花時間做宣傳是多此一舉；又指她正拍攝另一作品《公訴精英》，若分身宣傳反而會兩邊不討好，「龔粉」因而再批熱巴「不要臉」！

內地「清朗行動」下，趙麗穎與王一博的粉絲曾因網上「互片」而掀起連串風波，未知熱巴是否前車可鑑，還是覺得搵錢才是王道，近日全情投入為代言家電品牌做直播帶貨，一於沉默是金。

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