「民生商業+教育產業」模式　救活老舊屋邨

【特約報道】近月姜濤大熱 MV《作品的說話》於舊商場取景，網民反應熱烈，但其實老舊商場一旦淪為「死場」，不單附近居民受害，業主亦損失慘重。年前從領匯(今稱領展)收購三個屋邨商場的順聯控股(香港)有限公司（簡稱「順聯」），以「民生商業+教育產業」模式活化舊商場，一方面透過教育項目收取穩定租金收入，另一方面投入資源改善公共空間，為舊社區注入新動力，與居民創造雙贏。

於佛山經營地產逾30年的順聯集團，由第二代掌舵人在香港發展，年前從領展手上收購香港仔田灣商場、柴灣興民商場、大圍新田圍商場。三個商場服務附近公屋住戶，但由於人口老化加上設施破舊，難以吸引商戶進駐，不少居民惟有到其他地方購物，照顧生活需要，物業亦難以吸引租值。

順聯接手後，以「民生商業+教育產業」模式，優化配套設施，招攬民生商店，另一方面引入教育機構，提升使用效益及商業價值，吸引人流，重新為社區注入活力。其中田灣和柴灣分別引進知名國際學校進駐，餘下的新田圍商場，亦已斥資大大改善社區環境，集團相信亦能透過相同模式，活化社區。

順聯控股(香港)有限公司董事長陳錦泰表示，在改造及活化旗下商場時，公司首先要以當區居民的日常需要為出發點，度身打造，希望滿足街坊需要，同時也要注入新的元素，為社區帶來活力。他為田灣引入英國著名學校威雅小學(Wycombe Abbey School)落戶，成功帶動人流，帶動商場消費，為了確保商場有足夠的餐飲服務提供予街坊，集團自家經營美食廣場「田灣食Mart」，出售中式包點、港式小食、德國熱狗及台式飲品，務求讓附近居民有多元選擇。

另一個更高難度的活化項目是柴灣興民商場，集團保留了超級市場、便利店、本地食肆、餅店和牙醫等對與日常生活息息相關的商舖，同時引入來自新加坡的茵維特中學Invictus Secondary School，又與社區人士及組織合作，安排博愛中醫車每週定期為居民提供中醫服務，及扶植協助更新人士的社企善導會於場內開辦「甦爐」，為居民提供平價麵包、西餅及其他輕食。

陳錦泰坦言：「我們的最大目標，是找出一套可持續的業務發展模式，而非任何捷徑。社區商場收入穩定，只要用心經營，發掘消費者需求，更不斷有穩定的上升空間，讓公司有空間以優惠價錢吸納小租戶、社企進駐，在創造經濟價值的同時，為居民提供更多選擇，為小企業創造生存空間，我相信這個模式能夠為社區創造多贏。」

大圍的新田圍商場，在順聯接手前，原先包括一個濕街市，但由於很多商舖沒有租出，居民多到附近的屋邨街市買餸和購買生活所需。為活化新田圍，順聯保留了超級市場、便利店、本地食肆、診所、雜貨、速遞和老人院，同時亦翻新了外牆、停車場、行人通道、洗手間及升降機，場內更增添大量無障礙設施，包括花費近50萬元將貨用升降機升級為無障礙升降機等，照顧區內長者需要，公眾休憩地方都有所提升。

為了讓居民在邨內都可以買餸，順聯主動聯絡不同的食品商戶，在商場內經營「生活．鮮」新式街市，不同的檔舖出售鮮魚、鮮肉、凍肉、蔬果、糧油食品、日常家品，更設單剪店及熟食部。租戶謝先生表示：「一開始個場（新田圍商場）好靜，街坊習慣到附近秦石和新翠商場購物，現在大家知道商場有餸買，慢慢儲到一些熟客，生意較之前好，有信心繼續做下去。」於商場經營近廿載的新利安中西藥行東主蔡先生說：「業主循序漸進局部裝修，讓商戶可以維持營業，居民也能如常生活。裝修期間有任何問題，我第一時間聯絡租務部人員，他們都盡力配合協助。現在裝修完成，周遭環境光線更充足，環境更好。」

順聯香港首席營運總監及首席財務總監陳家邦指，明白工程對當區居民生活帶來不便，公司一直與邨內居民積極溝通，細心聆聽並盡力為居民服務。現時工程進度如期，會積極招租，為居民引入更多選擇，優化並提升生活質素。

相片：順聯控股香港有限公司