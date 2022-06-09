Michael C同Daniel Toh合作新歌　向偶像方大同致敬

唱作男歌手Michael C近日請得新世代唱作人Daniel Toh合作，將共同偶像方大同的兩首作品《小小蟲》及《因為你》「合併」成一首Crossover作品《小小蟲 x 因為你》向偶像致敬。

Michael C指外界可能覺得Daniel Toh是新人，其實他早已留意到對方，大讚Daniel是位能彈能打（鼓）的實力音樂人，參與過多位歌手的歌曲製作，幫過人氣男圑MIRROR成員Edan及Jer伴奏，以及與Gareth.T女友Moon Tang創作及監製新歌。而Daniel近年逐步踏出幕前，除了在社交平台貼出cover歌的短片外，更到商場演出，他在去年推出首支單曲《With you》，並包辦曲詞編監，是位實力型新人。

兩位音樂狂熱份子之前活動中獲安排合作後，發現有不少共通點，好像同樣喜歡方大同，同樣是唱作歌手，類型又相似，完成該次合作後，Michael C發現自己的聲音與對方都很夾，已經冒起夾歌的念頭，就等一個機會。Michael C表示：「公司有機會畀我搵人crossover，我第一個就諗起Daniel！因為我哋都好鍾意方大同，所以諗歌時都係想搵啲方大同嘅歌嚟一齊玩。咁啱我哋兩個都比較擅長改編，亦係彈結他嘅，所以就諗住match埋兩隻我哋好鍾意嘅方大同歌曲一齊。」