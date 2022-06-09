前主播黃紫盈到東京拍攝旅遊特輯　食勻平貴美食

前無綫新聞主播黃紫盈現身日本東京拍攝旅遊特輯，同時展開報復式「為食之旅」，食勻平貴美食。因疫情關係，兩年半無踏足日本的她，將開設全新節目《盈在日》，跟觀眾跟進日本疫後的最新資訊。

她說可能太耐冇到訪日本，她心態突然變成遊客，愛到訪東京鐵塔、豐洲市場、秋葉原等，想看看旅遊區的改變：「記得大學時到日本留學，初來報到，經常乘搭鐵路周圍去。今次的旅程就跟當年留學時有點相似，對於這個既熟悉又變得陌生的城市充滿好奇，很想重新探索。」她透露在豐洲市場內，以前人氣爆燈的壽司店，現在無需排隊就吃得到，據壽司師傅稱，因為疫情關係，到訪的都是日本本地客，有時只有幾位客人，跟以前大排長龍的日子南轅北轍。

今次她要吃勻美食，不分平貴，由超市及便利店的平價零食和飲品，到中價米芝蓮一星鰻魚飯，及貴價至連續15年獲得米芝蓮三星的法國餐都有，笑言已不敢上磅，預計會重磅回歸。由於香港有其他工作關係，她透露拍攝中途將要回港幾星期，待完成香港的工作後，再飛日本繼續拍攝，變相要經歷多一次酒店隔離之苦，認真大犠牲，她說：「無辦法，我會將隔離日子，當自己入咗減肥營，回復最佳狀態後，再努力工作。」