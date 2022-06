「閃電俠」Ezra Miller被指以酒毒控制少女粉絲　父母申請保護令

早前因接連打人被捕的「閃電俠」美國同志男星Ezra Miller,被18歲少女粉絲Tokata Iron Eyes父母指控危害女兒安全,申請保護令要求Tokata脫離Ezra掌控,將於下月舉行審訊。

據稱Tokata於2016年只有12歲時,於立石蘇族部落遇到當年23歲的Ezra,兩人成為好友,翌年Ezra更安排Tokata飛到倫敦參觀《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)片廠。Ezra被指向Tokata提供酒精與毒品,影響她學業,令她上年12月輟學。Tokata父母於今年1月飛到Ezra寓所想接回女兒,發現她沒帶駕駛執照、車匙、銀行卡等獨立生活的物件,她身上亦有疑似是Ezra造成的瘀傷。Tokata回家後不久,又再次飛去與Ezra重聚,到處旅行。Tokata父母亦指Ezra私自替女兒決定性認同是非二元性別跨性別,但女兒先前是自稱非二元性別同性戀者。

身為社運份子的Tokata早前於社交網站交代,自稱精神健全,指「同志」Ezra有幫助她的人生。她透露最近開始看心理治療師,對未來充滿信心。