「婚」享無盡愛　Jay Fung馮允謙化身六福珠寶店長！

人氣男歌手Jay Fung化身六福珠寶明星店長，在短片中以 WhatsApp 1on1 視像購物服務遙距為客人介紹全新婚嫁系列婚戒。(客戶提供)

#六福珠寶 #我的放閃式浪漫 Instagram創意有獎遊戲—參加方法：

1.追蹤六福珠寶Instagram專頁 @lukfookjewellery_official；

2.上載一張你與另一半甜蜜放閃的照片到個人Instagram帖子並將帳戶設定為公開；

3.內文提交一段屬於你們的「放閃式浪漫」感人小故事 及Hashtag #我的放閃式浪漫 及 Tag @lukfookjewellery_official，即成功參加。

4.最有創意的10對情侶參加者，每對情侶可獲贈鑽飾乙件及HK$1,000鑽飾現金券乙張，更可出席7月9日舉行的「六福珠寶 x Jay Fung明星店長」活動。當中最有創意的1對參賽者，更可由Jay Fung店長親自推介婚嫁產品及現場為你獻上神秘環節，締造專屬的甜蜜時刻*。

公開招募日期︰即日起至6月26日晚上11時59分

公佈得獎者日期：2022年6月30日

公佈方法：請留意六福珠寶Instagram專頁相關活動帖文的留言位置

*得獎者將另有專人通知出席活動及領獎事宜。

*所有入場人士須遵守最新場地規則及其他防疫措施。

*因應疫情的實際情況，主辦單位將保留一切權利延期或更改活動的形式，敬請見諒。

*有關活動的最新安排，敬請留意六福珠寶活動網頁及社交媒體發佈之最新消息。

*活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽六福珠寶活動網頁。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。