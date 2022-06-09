Pricerite實惠推新家品系列　便宜靈活打造舒適蝸居

香港不少居所環境擠逼，加上疫情下很多人常留在家中，如何平價將蝸居打造成舒適生活居所，可以從選擇合適的家品著手。Pricerite實惠最新推出自家品牌- 全能家品SOHO NOVO系列，專門為香港狹小家居環境而設，從煮食、衛生、收納及寢具四方面提供全方位貼心家品，而且通過多項品質測試，其中易潔廚具系列通過德國LFGB安全測試，證實不含化學有毒物質。

該系列提供多項特價優惠，原價339元的易潔鑊和原價269元的易潔煲，在特價優惠下只需149元便可購得，十分合算。買齊這系列推介的煮食、衛生、收納和寢具，更不用花超過2000元，便能夠滿足衣食住的多項生活需要。

SOHO NOVO家品系列名稱代表以創新及靈活的生活設計，迎合多元和多變的生活需要。SOHO代表自由、彈性而實用的生活和工作方式，NOVO則源於拉丁語，意思是創新、年輕。

該系列提供四大種類家品，分別是煮食、衛生、收納和寢具，針對香港家庭的需要，以高性價比和貼心的設計解決生活難題，提升生活質素。

家居煮食

雙耳中式易潔鑊連蓋，易於清潔，內層塗層通過德國LFGB安全測試，原價339元，特價149元。

雙耳易潔湯煲連蓋，易潔塗層不易黏鍋，原價269元，特價149元。

家居衛生

塑膠窄身20升兩用垃圾桶，原價166元，特價99元。

家居收納

水立方塑膠有轆蓋儲物箱，原價每件89.9元起，特價84.9元起，兩件158元。

家居寢具

灰色3摺梳化床，原價799元，優惠價正價75折。