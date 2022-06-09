陳柏霖久違10年重返劇壇　郭雪芙犧牲色相嗌叔叔

台星陳柏霖與郭雪芙在台劇《正義的算法》中不是冤家不聚頭，飾演落難貪錢律師的柏霖，碰上熱血新丁律師雪芙，誤打誤撞下成為師徒拍檔探討正義真相。超過10年沒有拍劇的金鐘視帝柏霖，指扮演律師最困難的地方是對白既長又蹺口，法庭戲更連續拍一個星期，加上每天也拍攝不同案例，相當傷腦筋。

柏霖更在劇中突然被男童誤認，被迫當上「臨時奶爸」，實情戲裏戲外名乎其實變成「奶爸」，對小演員照顧有嘉。問到與小朋友拍戲可困難﹖他表示還好，困難是小朋友年紀還很小，要和他保持好關係，獲得信任拍攝時才會聽他的說話，故戲外不時要和他玩、看卡通、吃東西，

講到早前疫情令工作停擺，雪芙反而覺得是好好的學習機會，可讓大家唞一抖氣，學習活在當下，學習今天可以做甚麼事情，就好好去做吧。而憑《華燈初上》人氣爆燈的郭雪芙在劇中則犧牲色相以「爆炸頭」加上笨拙眼鏡的土氣造型，完全是放低女神形象，原來大膽的造型是由她自己提出，亦被讚相當突破。

為柏霖一炮而紅的電影《藍色大門》轉眼20周年，雪芙被問到可有看過，她笑言知道這部戲，但當年年紀還小沒有看過。她笑問柏霖當年拍攝時幾歲，柏霖指是18歲，她則笑說：「那我當時應該得幾歲，哈哈。」