再傳好事近　李昇基物業董事被爆係李多寅

韓國35歲男星李昇基因為形象正氣及給人鄰家男孩的感覺，曾被封為「國民弟弟」，他去年被爆暗撻韓劇《大長今》女星甄美里的女兒李多寅，因女方的父親李某曾於2018年捲入造市案，受害人多達35萬名，更有受害人自殺身亡，不少人都對李昇基與李多寅拍拖表示失望，李昇基的粉絲亦表明反對兩人交往。

兩人曾傳出已經分手，但李昇基日前發文間接否認傳聞，更指一直沒有解釋是因為擔心誤會變得更深，記者出身的網紅李振浩昨日（8日）上載影片，指李昇基與李多寅似乎好事近，他爆料指李昇基於2020年底以56億3,500萬韓圜（約3,572萬港元）買入位於首爾城北洞的獨立屋，他將獨立屋登記為其個人工人室Human Made的辦公室，並表示有意經營演藝事業，但他於去年爆出緋聞後，作為新公司Human Made未能應付，所以他只能與本來的事務所Hook續約。

李振浩發現該獨立屋現在變成其他公司的辦公室，該公司是於今年1月設立，是一間生活用品零售公司，而該建設物的擁有人依然是李昇基，但公司的內部董事就是李多寅，因此令人猜測兩人快將結婚，而其實兩人去年正是因為被目睹去探李昇基的嫲嫲而爆出戀情。

對於被指是新公司的內部董事，李多寅所屬的9ato事務所表示：「這是李多寅的私生活，我們無法確認。」