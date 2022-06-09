【#娛樂Hashtag】孫慧雪自爆大食過老公！達成呢個條件先再出寫真

身為一代性感女神的藝人孫慧雪，從來不吝嗇展現其天賦33C「胸」器，但她在新一集繽FUN星網節目《#娛樂Hashtag》，竟然向主播謝嘉琪表示從不覺得自己性感：「我老公從來都唔會讚我靚，佢好奇怪點解人哋覺得我性感！我啲朋友都成日笑我Post性感相係做Marketing！話我個人完全唔係咁！」她笑言可能因為出過寫真集，令人有此印象：「但本寫真其實有網民叫我回水，因為入面有3分1都係文青相。」

不過這本2016年推出的寫真依然大受網友歡迎，絕版後更有人出近萬元收購，可惜雪雪斷言不會再版，而會否再出新寫真便要視乎何時練成腹肌，但粉絲們想大飽眼福的話原來還有另一「障礙」，便是雪雪的兒子：「我個仔唔知點解好保守，有次拍電影要露事業線，佢嚟探班見到就拎嘢揞住，話肉酸呀！」她直言因而對性感演出多了一點顧慮。

雖然雪雪身為「減肥達人」，但原來其食量驚人：「我真係太鍾意食嘢喇！我係食得多過我老公，被老公形容為地盤佬嘅食量，要食兩盒飯！」她坦言要不是為了工作，可能現在體重已達160磅：「我唔係好介意靚唔靚，開心最緊要。」雪雪更為了分享快樂而開設食材店，讓大家一起感受吃的樂趣，想知道其食材店有何特別之處，便要收看今集《#娛樂Hashtag》！

場地：COOKiDEA Mart