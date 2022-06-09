父親節中式盛饌　傳統惹味

對爸爸來講，和子女簡單來一頓豐富的午餐或晚餐，已很滿足。和家人共聚，適合分享的中菜絕對是首選，除了傳統和創意的菜式外，嗜辣的爸爸也有香辛的特色菜選擇，相信胃口必定很好。

矜貴之選

難得請爸爸食餐好，子女們不妨豪一點。尖沙咀米芝蓮二星中菜館欣圖軒於6月18日至19日推出多款主題午餐及晚餐，精緻午餐有原隻鮑魚海鮮脆芋盒、精緻海鮮金魚餃、豉油皇香煎日本帶子及蒜片雞縱菌炒穀飼牛等，海鮮盛薈午餐則有龍蝦蟹肉菜苗餃、蠔皇原隻四頭鮑魚和龍蝦湯脆香苗等。至尊饗宴晚餐有脆釀鮮蟹蓋，黑松露上湯開邊龍蝦、荷葉飯、花膠燉竹笙官燕和鮑魚等菜式，讓父親吃得矜貴又高質。

火辣川味

熱情豪邁的爸爸，如果吃得辣的話，都有很多選擇。灣仔川流於6月18日至19日晚推出8道菜的父親節嘗味套餐，前菜有薑汁藤椒珊瑚蚌、萵筍拌大連蜇頭、四川捧捧雞和燈影牛肉，之後來一口酸辣的蟹肉醋椒胡辣羹開開胃。主菜有泡椒明蝦球、豆酥桂魚片、黑醋黑豚酥肉、素煽花生芽和辣腸海鮮炒飯，最後以古方紅糖豆花解辣，讓嗜辣的父親食得過癮。

鮮味龍躉

除了啖啖肉，高質海鮮也是心水之選。美味廚由現時至6月19日推出的4人或8人份的「四海龍皇敬父宴」父親節感恩套餐，就以龍躉做主角打造4款菜式，除黃金脆香海龍躉骨腩、桂花龍躉斑片炒瑤柱、紅燜海龍躉斑背翅外，特別推介深海龍王龍躉魚頭湯配堂灼卜卜蜆、海龍蝦和活鮑魚，每款有不同滋味。除此之外還有鹽焗黃油走地鮮雞、上湯雞汁拌白菜膽、飄香荷葉飯和紅豆沙芝麻容湯圓。6月10日前預訂，每枱加送1瓶指定葡萄酒。

食辣送啤酒

麻辣惹味的川菜，入口刺激，配冰涼的啤酒，實在爽快。客人於6月19日到中環川菜餐廳麻辣燙享用午或晚餐，無論是吃霸王辣椒蝦、薑煸蒜片牛肉或四川酸菜浸桂花魚，每位惠顧的爸爸都可獲贈指定的啤酒1瓶，邊吃邊和子女乾杯，降溫又減辣。