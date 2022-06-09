6月18日國際壽司日　想食咩壽司呢？

壽司可以話係唔少巴絲打喜歡的日菜美食之一，除了迴轉壽司、傳統壽司店外，近年還有Omakase鮨店搶攻，雖然選擇多多每間卻依然門庭若市，可見大家對壽司的喜愛程度！那麼，有幾多人知道6月18日為國際壽司日呢？

壽司源起

這個日子是由一個社交平台於2009年發起的，為全世界多國人都喜歡的料理之一慶祝。而作為日本料理代表之一的壽司，有說源自東南亞一種發酵食品，乃是當時居於山區的人為保存魚的方法之一。而日本的壽司雛形則有說源於彌生時代，當時的人發明了將魚加鹽在米飯中發酵的做法，即現代的熟成壽司，當時的飯只作發酵之用，並不食用；到了室町時代才開始食用發酵過的米飯。及至江戶年代，醋更逐漸取代發酵米飯的地位，發展至今，壽司成為日本代表美食之一，更成為環球多國備受老饕喜愛的美食之一。

雖然下星期六才是國際壽司日，但巴絲打都可以隨時品嘗各款鮮味壽司，好似有品牌就響應壽司日而推出聯乘「壽司列車」，亦有不少食店推出新款壽司及套餐，對喜歡壽司的你而言，日日都可以是「壽司日」！

送限量壽司列車

外送平台戶戶送與峰壽司為響應「國際壽司日」，於6月18至19日，經外送平台柯打壽司店（指定分店）的嚴選盛（2人盛），即可獲贈期間限定的「迷你壽司列車」（數量有限，送完即止）。嚴選盛有24件壽司，包括有頭海老、吞拿魚、油甘魚腩、三文魚腩、厚切三文魚、魚背、北寄貝、海螺、油甘魚卷等。將新鮮製作的壽司放在壽司列車上，一家大細可以開開心心揀選心水款式，在家享受日式迴轉壽司滋味。

江戶前熟成滋味

說起熟成壽司，以此技術並主打正宗江戶前壽司而大獲好評的「舍利鮨 Sushi Shari」，繼元朗店後早前於銅鑼灣開設總店。新店佔地1,200平方呎，門面素雅清新，感覺像置身於日本東京的街頭，簡約舒適。新店採全預約制，主廚會因應季節時令食材特性而炮製出各款壽司，以拖羅為例，經熟成後魚味濃郁而肉質軟嫩，配上由羽釜煮製的壽司飯加純粕醋和米醋混合的赤醋製成的醋飯，能突出魚產的鮮味。經典必試的還有車海老沖漬，主廚以特調醬汁來製作，味道濃郁但又不會蓋過蝦鮮味。另一招牌必食的是大拖羅握壽司，野生魚拖羅經熟成14天，肉質色澤與脂肪鮮味均旨味十足。夏天當造肥美的沙甸魚，則炮製成沙甸魚磯邊卷，魚肉油脂豐富，主廚將江戶前傳統風味巧妙融合之後，帶來亮麗外形，色香味俱備。

自製高CP壽司盛

想以超抵價品嘗多款壽司？無問題，日式輕食專門店魚尚主打Grab'n'Go日式輕食，由壽司、飯糰、卷物，以至日式便當等，品牌由即日至6月29日期間，推出限定優惠，選購任何產品滿HK$100即可獲贈價值HK$100的優惠券套裝（使用期由即日起至7月13日），同時更推出多款由HK$3起的新鮮及優質件裝壽司，人氣之選布有用上挪威三文魚炮製的三文魚壽司、蒲燒三文魚腩、鰈魚；惹味款式有炭燒雞肉軍艦、香蒜海鮮沙律軍艦及煙鴨胸等，而海鮮類則有芝麻八爪魚軍艦、帆立貝裙邊軍艦、味付螺肉等。蝦類方面除了熟蝦外，還有HK$5的白蝦及赤海蝦壽司等，大家可以自行組合個人壽司盛食個夠呢！