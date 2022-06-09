張敬軒被封做最強KOL　成功帶挈葉巧琳做網紅

歌王張敬軒人氣持續高企，近日有媒體分析公司公布「5月網紅排行榜」，當中出現一個特別現象，就是受張敬軒《The Next 20Hins Live》演唱會影響，獲邀演出的嘉賓均為網絡焦點，當中的陳蕾、湯令山、葉巧琳、岑寧兒、馮允謙、Serrini皆入榜。而軒仔更被發現是市場指標，因為他於4月及5月短短兩個月內，合共有12個廣告出街，包括男士清潔用品、氣炸鍋、眼藥水、時尚服飾、美容護膚、手機、港鐵、保險等，涉及各種生活範疇。

軒仔不單被封做最強KOL，更成功將自己帶出Marketing（營銷）功能，就連客戶都對他讚口不絕，指他經常度橋畀客，好似之前他的銀行廣告，基本上所有teaser都係軒仔現場即度即拍，「倪黃昏」一角，亦是他即場以自身造型，按照倪晨曦的社交平台相片構思去拍攝，從而幫廣告帶出好的宣傳效果。軒仔的歌迷層年紀相當闊，00後至老友記都有，而大部分廣告post嘅script都係軒仔自己親自度及修改，儼如有雙重攻勢為客戶宣傳，難怪軒仔被形容為是時間管理大師，身為大忙人的他竟能分身做咁多嘢，難怪他深得客戶喜愛。