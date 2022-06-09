【營事檔案】黃金泡菜　小朋友都食得

泡菜一般會令人想起韓式紅彤彤的泡菜，但原來台式都有一款金黃色的泡菜，別有一番風味，而且味道不太辣，十分適合不嗜辣的人士或者小朋友品嘗。做法簡單，失敗率幾乎為零，適合入廚新手，又或親子活動的選項。

維他命C 助於傷口愈合

每100克的椰菜就有43毫克的維他命C，而一棵中等大小的椰菜就已經提供每日所需維他命C的2倍多。維他命C是一種水溶性的維他命，通常可以從新鮮的蔬菜和水果攝取到。維他命C能有助於傷口愈合、幫助膠原蛋白合成等功能；但由於維他命C易溶於水，高溫加工又容易備受破壞，因此生吃蔬果就較易吸收到更多維他命C。

維他命K 維持凝血功能

另外，椰菜是含中量維他命K的蔬菜。維他命K是脂溶性的營養素，有助我們維持正常的凝血功能。除椰菜外，含豐富維他命K的食物包括Superfood羽衣甘藍、菠菜、雞肉、奇異果、納豆及芝士等等。然而，需注意的是，由於維他命K能幫助血液凝固，因此正在服用薄血藥的人士，尤其要注意食物中的維他命K含量，避免吸收過多的維他命K，從而影響藥效。

【黃金泡菜】

材料：

椰菜 1個

紅蘿蔔 1條

蒜頭 5瓣

調味料：

糖 100克

蘋果醋 120克

腐乳 3片

鹽 2湯匙

做法：

1.將椰菜洗淨切件，瀝乾後加入2湯匙鹽拌勻，待其出水。

2.等待20分鐘左右，然後將椰菜水倒掉。

3.將紅蘿蔔、腐乳及蒜頭用攪拌機打成泥，加入糖、蘋果醋拌勻成醃料。

4.以一層椰菜、一層醃料的形式放入保鮮盒冷藏1-2日後進食會更美味。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。