馮盈盈佛系搵男友：我唔使拎Fast Pass！

前港姐冠軍馮盈盈、甄澤權和何依婷今日（9日）在電視城錄影新節目《魔法伽利略》，請來林盛斌、戴祖儀、譚嘉儀等任嘉賓，明日（10日）28歲生日的盈盈與同是6月生日的甄澤權獲節目組送上生日蛋糕慶祝。

甄澤權透露除個人表演外，亦會教授盈盈和何依婷變魔術，讓大家猜猜究竟是科學原理還是魔術，問到2人可有慧根？他踢爆盈盈2017年選華姐時曾向他請教魔術，不過表演時卻失敗。而他會在節目中表演玩電，頗為驚險。

盈盈表示生日願望十分例牌，希望大家身體健康、疫情快點過去、世界和平，以及有好收視，問為何不許願做視后及拍拖時？她表示這兩方面沒有許願。她稱今日錄影節目至深夜，之後接着配音，生日正日又一早開工拍攝另一綜藝節目，笑言生日可以見同事也十分開心。近來專攻綜藝節目？她表示工作由公司安排，對所有工作都一視同仁，沒有強求。

提到生日冇追求者，她笑言追求者可能太潛在，連她自己也沒發現，問到不如找現場做嘉賓的「金牌媒人」林盛斌做介紹？她說：「據我所知佢Waiting List排好耐，我唔使拎Fast Pass（快證），等吓先！（好男仔揀晒就冇？）緣分到就到，等個天幫我揀，我好佛系，平常心。」

不擔心玩魔術再失手

講到甄澤權爆盈盈選華姐時表演失敗，她表示當時要表演3個魔術，失敗與否見仁見智，不過陸浩明在台下就睇到「O嘴」，邊度跌倒邊度起身，建議她不如再挑戰該3個魔術時，她覺得是好提議，有甄澤權在旁不擔心再次失手。