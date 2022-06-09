謝安琪挑機操完美腹肌　張繼聰：唔想佢太乾太瘦

藝人張繼聰出席運動品牌旗艦店開幕，期間他拿起籃球玩射籃，幾乎百發百中，球技相當不俗。事後他透露自己在中學曾是校隊成員，又經常參與聯賽，但因近年忙於工作，無法經常作賽，故轉為健身及長跑作為運動。

阿聰表示曾因一部電影練跑練足兩年，惟疫情關係及劇本修改問題，至今仍未開拍：「我跑馬拉松都入埋專業組，依家一星期練足6日，每個月跑超過200公里（就係咁練成朱古力肌？）運動之外都要控制飲食，咁多年學識平衡，記得曾經為角色操到好乾，依家識控制，因為咁操法會好抑壓，影響生活。」更指疫情下發現太太謝安琪廚藝精湛，經常焗蛋糕整麵包，但自己少食，往往要他及仔女包底。談到老婆揚言要向他挑機操出完美腹肌，阿聰笑說：「佢有段時間都有腹肌，其實呢樣嘢同飲食有關係，不過都好辛苦，所以太太健康就好，唔需要太乾太瘦。」

譚旻萱Keep Fit接受新挑戰

同場還有藝人胡卓希（Jason）和譚旻萱（Mandy），Jason透露自組籃球隊已有7年，不過隊友全數均曾是敵人：「大家都係模特兒，以前成日爭Job，但好嘅係同行好好玩，時間又彈性。」剛完成梁家樹監製劇集的他，表示花了4個幾月拍攝，期待製成品。

身形高挑的Mandy雖然適合打籃球，但卻鍾情跳舞及跑步：「因為籃球唔係好多女仔可以夾到。（幾時有幕前演出？）啱啱完成咗電影同電視劇嘅拍劇，嚟緊都要Keep Fit，因為之後嘅工作有新挑戰。」