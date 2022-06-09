本日日本：潮牌聯乘　角落生物可愛編織袋登場

由日本企業San-X於2012年推出的擬人角色角落生物近年人氣急升，各種生活用品都可見到他們的蹤影，連時尚界也湊熱鬧，最近就吸引了潮牌a-jolie展開合作，推出名為《角落生物特集編織袋BOOK feat. a-jolie》的特集。a-jolie中的jolie在法語中有可愛的意思，品牌的概念是打造可愛的大人，以今次隨特集附送的編織袋為例，無論大人或小朋友都非常適合。分別有炸豬扒、貓咪或白熊三款設計，正面是角落生物的可愛樣子，背面則有a-jolie的代表性紅唇刺繡，於內層用作綁緊袋口的絲帶布料上，亦印滿了品牌招牌的墨鏡圖案，流行與可愛元素兼備。袋子望落去細細個，但其實容量頗大，因為材料具彈性，可以容納銀包、筆記本、化妝品等瑣碎物件，甚至放入500ml支裝水也不成問題，夏天去街絕對合適。而《角》特集內容方面，則趁角落生物10周年來一次主題畫作大回顧，亦會介紹a-jolie今年春夏新作。《角》於日本Family Mart發售，也可在寶島Channel網站購買。各售2,420日圓（約HK$145）。