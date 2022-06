全新冰飲登場　教主最夠Noise

個天一唔落雨就好翳焗,熱辣辣就梗係飲番杯冰飲消暑降溫,連教主都出一分力,為巴絲打及神徒送上清涼驚喜,還有多個品牌齊齊推出新款冰飲,為大家踢走暑氣!

教主加持超人氣

教主Anson Lo早前代言嘅人氣汽水品牌OOHA®今日起同McCafé合作,推出夏日期間限定特飲「菠蘿冰雪乳酪」,酸甜嘅乳酪飲品結合OOHA®柚子海鹽味汽水製成口感綿密嘅菠蘿冰雪,搭配清甜椰果,一啖飲到酸酸甜甜好味又消暑。此外,憑品牌App內的優惠券,可以「HK$40歎Special For You Combo」,既可以優惠價品嘗全新菠蘿冰雪乳酪同指定Mini蛋糕外,仲可以獲得限量教主應援生日卡( https://bit.ly/39aXnt0 )一張架,其中一款更為隱藏特別版,數量稀少,神徒真係要勤力啲食住撐喇!另外,位於尖沙咀嘅「教主走廊」亦有多幅印上Anson Lo嘅可愛肖像,神徒大可以盡情打卡之餘,記得留意廣告板上隱藏嘅甜蜜訊息,睇吓可唔可以成功解鎖,接收教主送畀大家嘅「Special for you」驚喜喇!