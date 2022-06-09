全新冰飲登場　教主最夠Noise

個天一唔落雨就好翳焗，熱辣辣就梗係飲番杯冰飲消暑降溫，連教主都出一分力，為巴絲打及神徒送上清涼驚喜，還有多個品牌齊齊推出新款冰飲，為大家踢走暑氣！

教主加持超人氣

教主Anson Lo早前代言嘅人氣汽水品牌OOHA®今日起同McCafé合作，推出夏日期間限定特飲「菠蘿冰雪乳酪」，酸甜嘅乳酪飲品結合OOHA®柚子海鹽味汽水製成口感綿密嘅菠蘿冰雪，搭配清甜椰果，一啖飲到酸酸甜甜好味又消暑。此外，憑品牌App內的優惠券，可以「HK$40歎Special For You Combo」，既可以優惠價品嘗全新菠蘿冰雪乳酪同指定Mini蛋糕外，仲可以獲得限量教主應援生日卡（ https://bit.ly/39aXnt0 ）一張架，其中一款更為隱藏特別版，數量稀少，神徒真係要勤力啲食住撐喇！另外，位於尖沙咀嘅「教主走廊」亦有多幅印上Anson Lo嘅可愛肖像，神徒大可以盡情打卡之餘，記得留意廣告板上隱藏嘅甜蜜訊息，睇吓可唔可以成功解鎖，接收教主送畀大家嘅「Special for you」驚喜喇！

色澤亮麗繽紛

薄餅迷對PizzaExpress應該唔會陌生，今個夏日，品牌推出全新嘅「Summer Cheers」特飲系列，有鮮果檸檬特飲、鹽味荔枝特飲、牛油果雪糕特飲、焦糖雪糕特飲、蜜桃冰茶和士多啤梨冰茶，色澤亮麗又繽紛，先讓眼球降溫！推介鮮果檸檬特飲，用上檸檬汁、青檸汁、蝶豆花茶、士多啤梨片、藍莓、橙片、檸檬片、梳打水及薄荷葉調製而成，齋睇都覺透心涼；歎冰飲更可參加遊戲免費獲贈焗麵球及現金券呢！品牌同步亦推出全新「早餐之選」，包括生酮低碳早餐、番茄牛頰肉焗蛋、意式早餐等，當中選用由快樂健康母雞生產嘅自由放養雞蛋精心炮製成各款雞蛋菜式，大家更可以額外加配自由放養煎蛋、巴馬臣芝士炒蛋、牛油果等，又或額外加配自家製麵包、香脆牛角包、烤羽衣甘藍及蘑菇、雞胸肉或煙三文魚等，想早餐有「營」話咁易。

果香滿滿特飲

咖啡連鎖店不時推陳出新，好似Pacific Coffee就由即日起至7月12日推出夏日玫瑰荔枝主題特飲，以清香玫瑰搭配夏季人氣水果嘅荔枝，再融合經典鮮奶咖啡及消暑必喝其樂冰，帶來全新嘅特選18/25玫瑰荔枝鮮奶咖啡同玫瑰荔枝其樂冰兩款特飲。前者特選18/25咖啡豆，其堅果誘人風味與甜中帶微酸嘅荔枝味互相調和，灑上乾玫瑰花碎，香氣馥郁；後者更是全新限定口味，以香甜荔枝作主調，配搭淡雅清香嘅玫瑰，口感清爽怡人。

快閃茶飲優惠

喜歡茶飲嘅一定飲過天仁茗茶嘅茶飲，品牌最近就與雀巢牛奶公司合作，推出乳酪茶飲限時優惠，於即日至6月12日期間於全線乳酪茶飲每杯減HK$5，更首次增加大杯裝乳酪茶飲，令口感更豐富，滋味更好！乳酪系列有冰士多啤梨乳酪綠、冰香橙乳酪綠和冰綠抹茶乳酪口味供選擇，當中又以冰綠抹茶乳酪最富茶香，因為由優質茶菁經原葉研磨嘅特級綠茶粉配以低脂純乳酪調混而成，入口細滑順口。