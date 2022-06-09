「謀女郎」劉浩存捲抄文風波：讓我傷心！

兩年前被內地名導張藝謀看中並一躍成為「謀女郎」的劉浩存，今日（9日）突然被捲入抄襲風波！事緣今日她在社交網發文：「我有一個裝滿星星的口袋，裏面七彩斑斕。甚是喜歡。有一天，我想悄悄地把珍貴的他們帶回到海天一線的地方。在萬物尚未發覺時，變成一隻水生物與之暢遊。在靜謐的夜空下，賒一點月光作伴。」之後網上瘋傳一張截圖，指是2020年7月某網友的貼文，但文中的內容跟劉浩存的貼文是一模一樣，即引起網友討論並質疑劉浩存涉嫌「偷文」，搬字過紙照抄！

直至傍晚劉浩存發文否認抄襲，說是在今午吃外賣時聽到一首歌《我有一個裝滿星星的口袋》，在有感而發下才撰文：「我很喜歡這首歌，想把我的感受分享給我的粉絲，所以用這首歌的名字作為第一句，和我粉絲的名字『星存』呼應，往下寫了一些話。也許稚嫩，但這也是我心中想表達的內容。讓我傷心的是，微博發出後，有網友拿著一張沒有源頭的截圖非說是我抄襲的文案，明明是我自己寫的文案，卻被人這樣說。大家都有自由表達自己喜惡的權利，但如果通過這樣的方式真的不是很好。表達可能會引起很多誤解，但還是想大家都可以表達自己的心聲。」而「#劉浩存我沒有抄襲」成為熱搜，不足兩小時閱讀及討論次數逾2.5億！

之後，劉浩存工作室發聲明指如有證據，會負上法律責任：「如相關主體公開全部微博，證明其確實於『2020年7月7日』發布過與劉浩存女士發布的博文完全相同的文案，為原創作者，我方願意承擔法律責任。」相反如未能提出證明，工作室會保留向造謠者追究的法律權利。