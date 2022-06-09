陳家樂衛詩雅再續前緣：一埋位就有火花！

陳家樂於近日宣布向女友連詩雅求婚成功，好事接踵而來，家樂與衞詩雅主演的英皇電影《不日成婚2》日前亦舉行開鏡儀式，英皇老闆楊受成更親臨主持，其他出席演員包括金燕玲、朱柏康、岑珈其、談善言、楊偲泳、廖子妤、白只等。男主角陳家樂指《不日成婚2》開拍興奮之餘也帶點緊張：「今次角色演繹難度高咗，正如導演所講，上一集嘅笑點，令我哋睇落好甜蜜，但今次嘅交流就要彈出彈入，意思即係突然好認真去演，但突然又要轉換輕鬆嘅情緒，轉折位需要時間去掌握。」

衞詩雅則笑言：「我同家樂講過，如果大家唔係對手，換上另一個拍檔，是唔會有一樣嘅火花？我覺得有啲難度，戲中我哋係相識多年嘅情侶，毫無避諱，我哋私底下都係咁，所以一埋位就有火花！」

新片另一好戲之人金燕玲亦久休復出，被封「配角天后」的她看來氣場相當強勁。問到戲中飾演其兒子的家樂可會感到有壓力？他說：「氣場呢回事，都係大家同我講，其實我覺得冇，埋位時佢好專業，懂得引領對手進入狀態，或者對白上嘅節奏，佢都會給予意見。」衞詩雅則補充:「圍讀劇本嗰陣，佢有一種唔鍾意呢個新抱嘅態度嚟幫我哋入戲，但當完成嗰陣，佢又會做番自己，非常親切！」

家樂期待《不日成婚》能夠成為系列電影一直延續下去：「導演答應我哋，如果有第3集嘅話，就會去外國拍攝，但好似冇女演員份……」衞詩雅飛快接上：「導演講有啊，要加一場戲，就是捉你哋番香港！」她更大膽構想：「我幻想如果有一日，真實嘅我大咗肚，我好想挺住個肚嚟拍呢部戲，甚至（攝影師）跟埋我入產房，睇晒整個生仔過程。」家樂則笑言：「反而真嘅老公要喺外邊等，因為拍攝中唔可以入嚟。」

而經歷癌病後的金燕玲則透露自己被劇本吸引而復出，她說：「呢3年幾，我得咗兩次癌症，加上一次通波仔手術，因為心臟有條血管塞咗，但多謝上天一直看顧我，今日可以好舒服咁出嚟工作，都係上天保佑我嘅地方！」更承諾會繼續接戲。至於朱柏康與岑珈其就繼續參與續集，栢康希望電影能一直拍下去，笑言下半生要靠《不日成婚》；岑珈其則笑言要多謝主角『Lak哥』（陳家樂），認真搞笑。