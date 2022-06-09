十八年後2.0︱譚凱琪被殺！龔嘉欣同細妹鄧卓殷都有嫌疑

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚（8日）一集譚凱琪突然被殺，令劇情進入高潮。劇中譚俊彥、陳山聰、譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛關係複雜，而近幾集他們的關係逐一拆解，劇情愈來愈有追看性。最初，趙希洛知道老公陳山聰與譚俊彥的老婆譚凱琪偷食，而趙希洛小產時，譚凱琪故意令陳山聰聽不到電話，去不到醫院，因而趙希洛曾揚言不會就此算數。而譚凱琪就以為一直代老公畫畫的龔嘉欣與老公有染，更到嘉欣的甜品店搗亂，及後譚俊彥被老婆譚凱琪逼至情緒失控，向她捏頸差點窒息，觀眾都看得相當肉緊。

而昨晚譚凱琪被人用玻璃刺肚後再從畫室的工廈墮下，而當時龔嘉欣正在那兒等待譚俊彥，故譚凱琪的死，似乎跟龔嘉欣、趙希洛、譚俊彥、陳山聰都好有關係，就連龔嘉欣細妹鄧卓殷都有嫌疑，每個人都有動機似的，而「仇家」甚多的譚凱琪，被誰殺害即時成為網民熱話。

譚凱琪首集被追殺的畫面並不是噩夢，而是劇組專誠以插敘形式交代故事，令觀眾追看時不但會憶起之前的經典場口，更可能因而想起之前遺漏了線索。監製王偉仁受訪時透露，《十八年後 2.0》今次確是採用了「唧牙膏」的方式講古仔，希望觀眾看得更過癮之餘亦能時刻有驚喜，如此有心思，難怪網民留言大讚：「集集有驚喜，睇少晚隨時miss咗啲嘢！」、「劇情好緊湊，成日爆啲新線索！」

譚凱琪是次一改斯文形象、破格演出癲喪潑婦頗為網民受落，更封她為「攬炒姐」。對於角色引發熱議卻要提早離場，Zoie受訪時笑言：「雖然我拜拜咗，但我靈魂仍在，佢哋會不斷召喚番我出嚟，交代番好多嘢。」她又賣關子指今晚的靈堂戲亦令她相當難忘：「劇組其實每一幕都拍得好仔細同用心，好似我由死亡到殮房再到靈堂咁，個感覺都好真實，我覺得自己好似真係經歷咗一次死亡咁，我見到自己張遺照都有啲毛管戙。」她又指與譚俊彥對戲的場口也是十分難忘：「我好少拍咁多內心戲，尤其畀阿譚捏住條頸嗰場真係好深刻，因為又要記走位、動作，又要講住對白，仲要就埋機位，是但一邊NG都要從頭嚟過。所以為咗拍攝時順利啲，我哋每場戲都會事前綵排好多好多次，所以拍攝時都好順利，兩、三Take 就完成。」果然專業！