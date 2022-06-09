衞蘭新歌訴說「女性自主」　大讚蔡思韵喊戲一take過

歌手衞蘭（Janice）新歌《現代戀愛安全手冊》，由Serrini為她作曲及填詞，Serrini向來形象鮮明，其大膽表達的性格與今次「女性自主」的主題非常脗合。她指：「呢首歌並非一首情歌，它沒有撕心裂肺的分手情節，也沒有引人落淚的激烈情緒。相反，它更像一首讓你療傷、沉澱、思考人生的作品。學懂愛自己，在下一次的戀愛當中，愛得更加「安全」。」

今次MV更找來電影《幻愛》女主角蔡思韵（Cecilia）擔任。MV講述一位剛分手的女人，身心疲累，每天深宵孤獨在家，寂寞感乍隱乍現。即使怎樣裝，心底晦暗都是水洗不掉、光照不進。MV結尾她走出屋外，呼吸新鮮空氣，似是領會到愛人之前，先要擁抱寂寞、擁抱自己。

而Cecilia拍攝每個場口都表達得手到拿來，尤其一幕喊戲更是一take過完成，在場的Janice都忍不住讚嘆：「雖然我平時容易喊又容易笑，但要喺鏡頭面前，同整個拍攝團隊嘅注視下喊，真係好唔容易，仲要一take過，真係好犀利！」拍攝當日滂沱大雨，幸好主要場景在室內，兩人更為投入，Janice說：「呢首歌嘅感覺本來就好啱落雨匿喺屋內聽，所以今次真係天公作美！」