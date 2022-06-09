真田慎 純真I奶看護師

家陣啲女仔愈嚟愈識打扮，尤其喺寫真界撈過一排嘅女優，好多時會靚咗又型咗，反而少咗一陣純情嘅氣質。今期「世界Cup」嘅主角真田慎，算係寫真界中少有以氣質淳樸見稱嘅女優，加埋身材有少少肉地，令人好想同佢嚟個深情嘅擁抱。

豐乳肥臀集一身

唔少人都覺女人要瘦先叫靚，特別係女人最怕聽到個「肥」字，但其實男人未必係咁諗，身材帶點肉感，反而更加吸引！喺日本寫真界，有好多女優都以肉感身材為賣點，好似紺野栞、桐山瑠衣都係表表者，每次推出新作，大把捧場客支持。至於今日為大家介紹嘅真田慎，同樣係肉感型女優，條腰有成26吋，比起嗰啲腰圍得23吋嘅同行，確係粗咗少少，但係佢嗰對 I 奶有成38吋，屁股都有37吋，可以話係豐乳肥臀集一身，加上佢有番咁上下身高，睇落一啲都唔臃腫，再襯埋佢身上嗰陣清純氣質，就更加得人鍾意。

白衣天使出身

真田慎喺上年正式展開寫真演出生涯，但稱呼佢做寫真女優，似乎值得斟酌，因為拍寫真只係一份兼職。咁阿妹嘅正職又係做邊行？貼士係好多男人都對呢個行業有唔少幻想……無錯！就係人稱「白衣天使」嘅女護士！據講，慎妹起初係以素人模特兒身份拍寫真，之後獲藝能事務所賞識，搵佢簽約做寫真女優，但佢好鍾意護士呢份職業，因為可以照料有需要嘅病人，所以暫時會將寫真工作擺喺第二位。雖然係咁，慎妹一有時間就會出席攝影會活動，而第二部寫真碟亦會喺今個月出街，大家真係要密切留意佢嘅演出！