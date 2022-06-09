黃瀅仴才華洋溢殺入娛樂圈　完成人生清單中的夢想

現年20歲的無綫新人黃瀅仴(Verena)畢業於第31期無綫訓練班，仍是大學生一名的她，才藝多多，既懂彈琴、又識跳拉丁舞、中國舞、古典舞及中國舞多種舞蹈，自小更甚有表演欲，是學校劇社的風頭躉外，更包辦主持工作。以前不少前輩藝人都喜歡改藝名，而Verena的中文名亦是她找師傅改的藝名，不過她不是迷信而改名，只是因為中文名太普通，經常跟人撞名，而選了「瀅仴」這個名字，全因覺得有古典味道。雖然年紀輕輕，但Verena談吐得體、大方，眼睛大大的她，斯文得來帶點優雅。

Verena被問到為何會選擇入娛樂圈時，她表示此乃她人生清單入面的其中一項，入行僅半年的她，算是幸運及多機會，之前實習期已參與劇集及綜藝節目拍攝，她坦言:「喺我讀緊中學時已諗過報內地演藝學校，好似北京演藝學院同中央戲劇學院，但家人覺得始終我喺香港，攞張大學證書會好啲，我都有啲覺得可惜，因為自己由細到大好鍾意表演，好鍾意喺舞台嗰種感覺。細個嗰陣要上台啲同學都話好驚，我話唔會呀！只要好好享受就得。」問讀完訓練班後對她有否幫助時，她說:「其實我哋班有啲同學都喺內地有讀藝術學院，馬校長(馬浚偉)教嗰啲嘢已經係佢哋4、5年嚟做嘅嘢！(呢行有咩想做?)希望可以喺劇入面有個小角色，有發揮嘅空間，可以畀觀眾認識到我嘅同時，亦可以令監製知道我嘅專長，之後先可以有更大多角色可以做。」

之前她拍了J2台靈異節目《搵鬼去電視城》第一輯，雖然她沒有陰陽眼，亦不屬靈異體質，但拍第一集時已鬼上身，更大爆第二集的經歷就更恐怖。「第一集喺公司電視城拍，嗰日本身鏡頭拍緊兩個主持，唔係影住我，可能自己休息唔夠，拍拍吓突然感到心口有嘢壓住，跟住抖唔到氣，但側邊係冇人、好空曠，點解我知同靈異事件有關，因為拍前十分鐘我喺條冷巷見到有團白煙飛過，我有同同事講，佢哋話我可能睇錯啫！之後我哋去第二個LOCATION，即係西餐廳附近，我FEEL到唔對路，想同導演講唔係好掂，點知一企起身就暈低咗，師傅即刻㩒住我個頭，但我當時聽到啲好搞笑嘅嘢，矇矇矓矓聽到導演嗌GoPro GoPro(隨拍機 )喺邊?RAEDY！之後我睇片，先知嗰陣自己又叫又喊，而且四肢係異常抽搐。」Verena不諱言事件直接影響她的正常生活，第二日更忽然再於家中暈倒，之後她打給師傅，師傅隔空念經幫她，「佢話我度門未閂晒，之後自己體質好虛，慢慢先回復正常。」不過，Verena居然膽粗粗繼續接拍第二輯，而這輯更要出外過夜探靈，她謂:「我都有問自己點解要再拍，其實我由細到大都好細膽，但我唔甘心，想克服佢，拍完之後我大膽咗少少，不過今輯仲恐怖，因為我真係見到靈體。」由於第二輯未播出，故她不便透露實際情況，大家要播時才知事件發生。最近，她亦有為劇集《婚後事》拍攝，劇中飾演與她年經相若的小角色，不過Verena已很開心，她謂:「都有發揮空間，(有信心應付到?)都有信心，只要有足夠準備就可以。」

黃瀅仴檔案:

出生日期:9月1日

星座:處女座

身高:1654cm

嗜好:演戲、跳舞(拉丁舞、中國舞、古典舞、爵士舞、現代舞、唱歌、彈琴、滑浪等)

場地提供:The Stadium(TheWave)