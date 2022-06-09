太太郭思琳腹大便便　吳浩康：出街可免則免

歌手吳浩康（Deep）日前到ViuTV錄影《Chill Club》，初次與樂隊Yusobeit夾band，久未夾band的Deep大表興奮，他說：「呢幾日同Yusobeit交流，好大衝擊，想夾返band嘅慾望好大。」雖然現場冷氣充足，但Deep與Yusobeit都錄到身水身汗，返到後台，Deep說：「錄到底褲都濕埋呀，好正好熱血，成個人㷫晒。」

Yusobeit4位成員分別是主音Elvis、結他手Kit、低音結他手Andy及鼓手MC，當中Andy更是身兼父親、老公及band友三個身份，將為人父的Deep便即時向Andy取經：「因為佢始終都係經驗豐富過我，最起碼嘅交流就係，佢自己有份工、又夾band、仲有個家庭，大家溝通一吓當中嘅苦與樂，點樣協調太太同自己嘅生活。」

他太太郭思琳預產期是9月，Deep表示會陪伴太太入產房兼剪臍帶：「依家心情係未去到嗰一秒都未係太緊張。」早前郭思琳差點暈倒街頭，幸好他當時在身邊：「依家都盡量少啲畀佢一個人出街，因為佢個肚好大，同埋條腰真係好攰好攰，出街可免則免。」