索過吳謹言！「月華」王楚然憑《尚食》洗戲屎污名

在無綫熱播的外購劇《尚食》中「姚子衿」吳謹言當然是焦點，但身為配角、亦正亦邪的「蘇月華」王楚然同樣廣受網民熱議，更紛紛指她的顏值比吳謹言更高，樣貌更漂亮突出，被指為「95後女星」中的後起之秀。加上一直以來她的古裝造型都是入型入格，更被封為新一代「古裝女神」兼是「劉亦菲2.0」，而她最近更乘着高人氣和小鮮肉楊洋合拍新劇奉旨談情。

現年23歲、在上海戲劇學院畢業的王楚然出道6年，憑《尚食》人氣再升，演技開始獲肯定，可謂吐氣揚眉，因之前常被指戲功麻麻。兩年前她參加鬥戲節目《演員請就位2》時不幸被淘汰，評判之一的爾冬陞指她：「即使你很漂亮，但你沒有自己的性格，你的演技無法讓你脫穎而出。」不過其努力也讓網民感動，因她在觀眾票選「最希望復活的演員」中票數最高三位之一。同年她在內地劇《清平樂》飾演性格囂張「張貴妃」一角時，因角色本身不討好，加上要由十多歲的少女演至中年，以戲齡淺的她實在不易，故劇集出街後又再飽受批評。另外，去年王楚然被拍得和劇集《機智女法醫》的男主角王子奇拖手行街，不過雙方零認證戀人關係，之後王楚然的經理人發文暗示王楚然單身，即有傳她為自保事業而狠飛王子奇。