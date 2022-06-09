陀槍嬌娃　索到砰砰聲

有人稱鹹片係愛情動作片，特別係美國四仔，所有床上肉搏都係打真軍，睇到人血脈沸騰！不過，勢估唔到，有啲四仔真係拍到成套動作片，一班脫星荷槍實彈，造型仲要索到砰砰聲，係男人都想加入戰團呢！

堪比電影

美國四仔導演Axel Braun以惡搞超級英雄題材見稱，好似呢套出自著名四仔片廠嘅《Black Widow XXX》，擺明係向超級女英雄黑寡婦「致敬」，製作水準仲要相當高！影片搵嚟Kenzie Taylor、Lacy Lennon、Elena Koshka等人氣脫星演出，劇情鋪排有心思，內容講述Lacy Lennon飾演嘅鹹版黑寡婦收到線報，有四仔片廠意圖透過作品向四仔迷灌輸不法思想，於是佢決定深入虎穴，化身脫星，混入片廠嚟搜集證據。高質嘅拍攝手法，認真嘅服裝設計，加埋連場精彩肉搏戰，令影片喺今年嘅XBIZ獲得最佳性愛演出同美術指導兩個獎項。

幻想成真

本來好平常嘅Cosplay片，竟然拍出動作感十足嘅四仔？想知效果係點，呢套由Porn Pros製作嘅《Adventures In Cosplay #2》就有辦你睇。片廠搵嚟Kenzie Reeves、Jessie Saint、Emma Starletto等脫星演出，封面睇落好似好火爆，但睇咗一陣，你會覺得影片同一般Cosplay題材作品冇乜分別，之不過好戲在後頭，就好似一身冒險家造型嘅Nala Brooks，佢喺片中有一場同對手瘋狂曳曳嘅情節，當對手忍唔住發射升空一刻，Nala真係變成冒險家，仲要喺槍林彈雨嘅熱帶雨林中穿梭！雖然呢一幕只係短短十幾秒，但充分符合動作片嘅主題，絕對係一套誠意十足嘅製作。

置身其中

隨住VR器材愈嚟愈普及，家陣要欣賞呢類代入感十足嘅VR四仔已經唔係難事，而呢套由VRBangers製作嘅《Veterans Day》，就以槍械女郎為主題。索女陀槍已經夠火辣，加埋係Kayley Gunner主演，更加令作品嘅觀賞性倍增！事關Kayley以身材火辣見稱，嗰對36DD大肉彈，對男人嘅殺傷力仲勁過子彈，加埋主觀鏡頭拍攝，產生出激盪人心嘅視覺效果，難怪有四仔迷話睇咗唔夠15分鐘，下半身已經頂唔順。至於呢套四仔有冇劇情？答案係有，只係近乎零。故事講述空虛寂寞嘅Kayley，「巧遇」大隻猛男，於是主動調情，官能刺激度可以話係爆晒錶！