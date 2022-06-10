楊冪捲金融貸款騙案「隨時被捕」　呼冤：我要詐騙嗎？

電話騙案常有發生，楊冪早前在內地綜藝節目自爆曾遇上疑似「電騙」，對方指她涉金融貸款詐騙案，若不處理隨時被捕。

楊冪向來眉精眼企，口才亦相當出眾，她日前為內地綜藝節目《怎麼辦！脫口秀專場》擔任嘉賓，自爆早前曾接到一通來電，對方嚴詞指她涉嫌與一宗金融貸款詐騙案件有關，着她盡快去法院處理，否則將在機場、高鐵站等向她實施管制拘捕！楊冪當時正在趕飛機，聽電話後不慌不忙，自覺只是遇上騙子，她邊行邊想：「你沒事吧！」並公然「兇」對方：「你來抓我呀！我寧可被拘捕，也不能被詐騙！」

不過，原來事件還有下文，實情是其網絡銀行被盜用，遭騙徒取走2,000元人民幣（約2,350港元）的小額貸款，而她確實需要去有關司法機構處理，楊冪得悉真相後大感錯愕，直言：「給我冤的，兩千！我至於嗎？我至於詐騙嗎？我跟我爸借就行了。」

父親一眼睇穿真假

另外，她在脫口秀節目中亦有提到父親，原來楊父是個警察，兩父女感情很好，無所不談，她大讚父親查案無數，看人向來很準。兩父女有時亦有搞笑事，楊冪指父親去年看過迪麗熱巴的一個脫口秀節目後，直指對方在節目中說錯徐志勝的名字是假的，該幕只是戲劇效果，令楊冪啼笑皆非。

谷愛凌撞口味鬥「紅」

楊冪在娛樂圈獨當一面，鏡頭前造型百變，成功駕馭不同角色，無時無刻都展示出最美和最迷人一面。私底下的她對時裝要求一絲不苟，在圈中不停吸金之時，搵得來亦使得去，不時被拍得Shopping置裝，為自己扮靚。

最近她在社交網上載一輯靚相，見她身穿紅色Tube Dress，修腰設計凸顯其「螞蟻腰」，同時散發高貴大方的優雅氣質。有網友發現其衣着品味與「滑雪女神」谷愛凌相似，事關谷愛凌早前出席在美國舉行的公開活動時，同樣挑選了紅色Tube Dress亮相，款式與楊冪所穿的極為相似，同樣明艷照人！