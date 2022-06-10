【是日通勝】

農曆五月十二

壬寅年 丙午月 甲午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安葬、飾垣

忌：出財、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、17、29、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：運勢差勁，但毋須擔憂，保持樂觀就冇大礙。

金牛座：學會低調可帶旺人緣運，面對得失勿太介懷。

雙子座：財運一般，投資要審慎，戴翡翠飾物可增運。

巨蟹座：事業運稍遜，謀事遇阻力，一意孤行冇着數。

獅子座：運勢好得令人羨慕，事業發展可更上一層樓。

處女座：別把不快的事放在心，多點笑容可帶來好運。

天秤座：愛情運陷入低谷，不用太沮喪，希望在明天！

天蠍座：時刻保持一顆善心，運氣不好仍可大步檻過。

人馬座：財運不穩，做人不能太自私，要多為人設想。

山羊座：健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

水瓶座：盡得天時地利人和，事業上易取得理想成績。

雙魚座：投資上有望嘗到甜頭，謹記知足常樂的道理。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 利投資

（跌）鼠 人氣差

鼠：是日沖煞，做事一意孤行，易惹人討厭。

牛：雜務多，生活變得忙碌，情緒容易失控。

虎：有迎難而上的魄力，愈困難的事愈想做。

兔：工作上循規蹈矩，不會有太多麻煩出現。

龍：默默耕耘有好處，低調可避開小人暗箭。

蛇：有伴侶者宜加強溝通，可避免感情變淡。

馬：身心受壓，容易面黑，給人留下壞印象。

羊：好運降臨，趁機處理之前難以解決的事。

猴：財運上升，投資易有斬獲，要好好把握。

雞：頭腦靈活，做事爽快，事業可嘗到甜頭。

狗：持家有道，生活和諧，可享受悠閒一天。

豬：溝通力強，獲同事信任，工作如魚得水。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陰德與陽德的福報之分別

陰德在於人的命運改善，排行第四，而只論陰德而不論陽德，這是甚麼因由呢？本人在六爻金錢卦的理論中得到啟發，陰爻主未來，陽爻主過去。陽者，可以見到聞到，是已經知道的、擁有的，為陽為過去。陰者，看不見聞不到，是不知道的、沒有的，為陰為未來。

陽德，是指你的德行可以公布出來，人人皆見，人人所聞，天下人皆知的品德。這是第一時間得到眾人讚譽，這個陽德的回報，立刻有效，而且落空的機會率細。例如某富豪捐贈十億給大學興建圖書館，這圖書館以富豪名字來命名，這個德行立刻得到了回報，名譽地位自然錦上添花。

陰德，做了好的德行，不能說，不讓任何人知曉，只當不了了之，免得給受助的人造成生活上的壓力。陰德做的多，而且回報常常落空。為何偏偏只說四積陰德而不說陽德？

可以做陽德的人，本身已有好好的條件因素，這個好條件在一命已經包含。做陰德的，是指此人不是用其先天好條件來做的品德，而是其努力學習知識，身體力行所做的德行。陰德是指出身差，未來可以改善命運論說。出身好的人，又何需再多說積德改善命運。