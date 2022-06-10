東方日報C1：楊冪捲入騙案　小豬扯火救粉絲

電話騙案常有發生，內地女星楊冪及台灣藝人羅志祥（小豬）都成為目標？楊冪早前在內地綜藝節目自爆曾遇上疑似「電騙」，對方指她涉金融貸款詐騙案，若不處理隨時被捕；至於小豬則被人冒名以電話短訊兜搭粉絲，嬲到震的他在社交網大鬧騙徒，發洩不滿！

內地流量女王楊冪向來眉精眼企，口才亦相當出眾，她日前為內地綜藝節目《怎麼辦！脫口秀專場》擔任嘉賓，自爆早前曾接到一通來電，對方嚴詞指她涉嫌與一宗金融貸款詐騙案件有關，着她盡快去法院處理，否則將在機場、高鐵站等向她實施管制拘捕！楊冪當時正在趕飛機，聽電話後不慌不忙，自覺只是遇上騙子，她邊行邊想：「你沒事吧！」並公然「兇」對方：「你來抓我呀！我寧可被拘捕，也不能被詐騙！」

不過，原來事件還有下文，實情是其網絡銀行被盜用，遭騙徒取走2,000元人民幣（約2,350港元）的小額貸款，而她確實需要去有關司法機構處理，楊冪得悉真相後大感錯愕，直言：「給我冤的，兩千！我至於嗎？我至於詐騙嗎？我跟我爸借就行了。」

曖昧情話氹落疊

楊冪無端捲入騙案，小豬最近亦被人盜用其身份詐騙粉絲，發出一連串曖昧電話訊息：「親愛的，我想要的只是讓你有耐心，我用我的生命發誓，在我的演唱會之後，我會邀請你，或者我會拜訪你，這樣我們就可以在第一次約會時出去，也讓我們的關係公開。我已經為我們的關係制訂了計劃，所以請耐心等待……我只需要你的信任和耐心……」眼見對方沒理睬，盜用者繼續發功咄咄逼人：「親愛的你好嗎？你還在忙？」小豬得悉事件嬲爆，在社交網公開該帳戶的私訊截圖，並發文大罵一番：「到處冒充騙人要幹嘛！冒牌祥你們是不是個集團呀。因為我有藍勾勾（社交網藍剔認證），他沒有！」小豬公開拆穿騙局，明顯是不想再有粉絲受騙。

父親一眼睇穿真假

另外，楊冪在脫口秀節目中亦有提到父親，原來楊父是個警察，兩父女感情很好，無所不談，她大讚父親查案無數，看人向來很準。兩父女有時亦有搞笑事，楊冪指父親去年看過迪麗熱巴的一個脫口秀節目後，直指對方在節目中說錯徐志勝的名字是假的，該幕只是戲劇效果，令楊冪啼笑皆非。

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