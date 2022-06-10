股票您問我答：港股美股大不同 認識熔斷機制

劉佩玥Moon都有研究下買賣美股，有別於港股，美股市場有熔斷機制，可以話係同港股最大嘅分別。中銀香港證券戶口除咗港股，亦可以買賣A股同美股，Moon即刻把握機會問問專家中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco。

Moon：Banco，我都想投資美股，但我見美股有熔斷機制，港股又無呢樣嘢喎，其實係咩嚟㗎？對我哋呢啲小股民有乜嘢影響？

Banco：首先要講吓乜嘢係熔斷機制先，機制主要目的就好似冷靜期咁，當市場突然波動過大，就會暫時停止個股買賣，或者直頭休市，等投資者冷靜吓情緒，經過一段時間後先恢復返。美股就係喺1987年股災後引入呢個機制。

Moon：咁係點樣決定暫停，又幾時會再恢復交易？

Banco：嗱，我哋以美股其中一個主要指數—標普 500指數嚟做例子，熔斷機制分做三個階段。當指數較上日收市價跌7%，就會暫停15分鐘，畀大家冷靜下。恢復交易後，如果累計跌幅到達13%，就會再暫停15分鐘，畀大家冷靜第二次。如果再一次恢復交易後都繼續跌，累計跌幅達到20%，就會全日停市，嗰日直接無得再交易喇。

Moon：哇，同港股真係好大分別呀。

Banco：無錯，所以投資喺任何時市場之前，都要先做好功課。呢個機制原意係保障散戶，但係亦都有投資者會覺得係介入自由市場，所以要唔要投資美股市場，就係個人選擇喇。

投資涉及風險，上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。

本集團並不提供任何投資建議，亦不代表本集團立場

任何文章涉及的法律責任與本集團無關