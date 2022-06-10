Britney Spears舉行婚禮　前夫「踩場」被趕

現年40歲的美國天后Britney Spears與28歲健身教練未婚夫Sam Asghari上月於社交網站發出聯合聲明宣布不幸小產。而近日突然有傳Britney於美國時間昨晚（9日）與未婚夫在洛杉磯紹森歐克斯（Thousand Oaks）大宅內舉行婚禮！有消息指她們會舉行一個小型婚禮，並邀請60位賓客出席，其中一眾名人紅星好友包括麥當娜（Madonna）、Paris Hilton、Selena Gomez、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）、姬赫遜（Kate Hudson）以及桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）等都有現身。不過她的首任老公積遜亞歷山大（Jason Alexander）昨日下午就在Britney舉行婚禮前闖入婚禮現場企圖搗亂，因而被保安人員驅趕離場。

當時他用手機做網上直播，進入寓所內之後向保安人員表示自己獲前妻邀請出席，保安要求他離開，他即回答：「你唔好用手掂我。請你唔好咁做。Britney喺邊？我係佢首任老公。我係嚟搗亂佢個婚禮。」之後他與保安人員發生碰撞，他成功進入後園搭建用作舉行婚禮的帳篷，並成功拍攝。最終他被保安人員用武力驅趕離場。而警方隨後亦接報到場處理，暫時未知他有否被捕。據知Britney得悉事件後感震驚，但不希望因此而影響心情。而Britney的律師Mathew Rosengart有回應事件表示對此大為震怒，並認為他必須要被警方扣留。他透露Britney目前安全：「我親自與警方合作，以確保亞歷山大先生在法律允許的最大範圍內受到起訴。」積遜與兒時好友Britney於2004年在拉斯維加斯簽紙結婚，但婚姻維持了55小時後即被她撤銷。後來她解釋自己是一時衝動之下結婚。查實過往積遜亦一直支持Britney，2020年8月他就在前妻的撤銷監護權官司進行時在法院外參與「釋放Britney」的遊行。

而今次Britney的婚禮，她的胞兄Bryan亦被傳媒影到拖住女友現身，有指他將擔任主婚人陪伴妹妹步入教堂行禮。至於與她鬧翻的父母以及妹妹珍美蓮（Jamie Lynn）就不獲邀請出席。而她與第二任老公奇雲費迪蘭（Kevin Federline）的兩名兒子亦不會出席母親的婚禮。他的律師表示奇雲以及兒子都替Britney高興並祝願她們。Britney與Sam暫時未有回應結婚傳聞。而結婚前一日（8日），Britney亦於社交網公開片段，片段中她與Sam坐在名貴房車內飲香檳，而她更順便騷下Gel甲及訂婚鑽戒，期間Britney以英國口音說自己喜歡乘坐這優雅的車輛，心情好興奮！有指自從她們於去年9月宣布訂婚後二人一直為婚禮籌備，Sam除了被見到揀婚戒之外，今年3月，她們亦公開與名設計師Donatella Versace的合照。因而被懷疑Donatella將為Britney設計婚禮裙。

她與Sam於2016年11月因合作拍MV而撻着。今次將會是Britney第3次結婚，她先後與兒時好友積遜亞歷山大以及舞蹈員奇雲費迪蘭結過婚。