張子丰是何雁詩囝囝契爺　學定做保母縱壞佢

歌手張子丰跟何雁詩是相識多年的老友，當日阿詩結婚，子丰穿上粉紅色西裝幫手做姊妹，阿詩啱啱生完囝囝Asher，他已經答應做契爺，他笑說：「我冇試做過契爺，所以佢哋時係好興奮，我諗住當佢仔咁，keep住買勁多禮物畀佢，我自己又未結婚，又冇仔，暫時將自己嘅愛畀晒晒佢，我仲諗住要學定照顧小朋友先，到時可以幫佢哋做吓baby sister（保母），等佢哋兩個可以出去拍拖，不過可能佢哋好驚，因為諗到我照顧小朋友呢樣嘢，好似一個奇怪畫面，唔知佢哋會唔會信任我。」

子丰的新歌《保持通話Don't Hang Up》，是講述一通雙方講分手的電話，亦是戀人間的最後一通電話，他坦承與前度沒有聯絡，他說：「本身覺得同佢哋聯絡番好奇怪嘅，可能完嗰時唔係特別地開心，亦未有機會轉化成朋友，雖然我都希望同前度女朋友可以做番朋友，但暫時未有發生過。」雖然他個人覺得情侶以訊息或講通話講分手係好差做法，但他承認有咁樣做過：「對上一次我都係用message分手，我諗有啲人咁做，各有各苦衷，大家唔知佢哋完結時發生咩事，有時去到某個位好難再去面對大家嘅時候，連講一句說話都係好困難，更何況係講分手。」

他指好多人唔識得面對分手，當然依家他諗番係可以處理得好啲，他說：「分手係一句好難講出口嘅事，所以首歌某程度上係我對呢樣嘢嘅恐懼，因為我真係驚大家要通電話，又唔知講乜好，分手還分手，分手係好理性決定，但大家感情依然存在，引致我去做呢首歌，就係大家鼓起勇氣通電話講分手，但最後大家都係唔知點樣完結件事，因為講完分手，點樣收線拜拜呢句係加難。」