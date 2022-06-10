OASIS奧思集團以專業服務和嚴格衞生　為大眾牙齒把關

【特約報道】近年不少人因疫情都暫時避免到牙醫診所看牙、洗牙，但家居的護理又不完善，容易令口腔衞生變差，出現牙石增多及牙肉發炎等問題；而小朋友長期在家上網課，增多吃甜點和零食的機會，當牙齒清潔不足又沒有定期檢查時，就會不自覺有蛀牙問題，嚴重者甚至需要杜牙根處理。

口腔健康有助維持全身健康 疫下也需注意牙科保健

雖然在疫情下很多人都會將口腔護理放到最後才處理，但其實口腔健康的意義不只是擁有健康的牙齒和亮麗的儀容，而是維持全身健康的關鍵。據多份國外醫學研究報告指出(註1)，牙周病與多種系統併發症有關，包括：心血管病、中風、呼吸系統感染等。另外，臨床牙周病學期刊（Journal Of Clinical Periodontology）研究亦指出(註2)，口腔健康與新冠疫情有直接關係，患有牙周病的新冠患者，染疫後病情較一般新冠患者嚴重，死亡率更高！

就趁着最近疫情放緩，馬上起行到專業的牙科診所作牙科保健吧！

註：

全新牙科醫學品牌OASIS Dental Care 提供一站式專業牙科保健服務

業界領先的美容服務供應商及美容產品零售商—奧思集團（簡稱「奧思」或「集團」）全新成立牙科醫學品牌 OASIS Dental Care，與旗下醫美品牌 OASIS medical首次聯手，組成強大的醫健美容網絡，合共佔地過萬呎，設有獨立諮詢室和治療房，採用嶄新先進的設備，方便客人同時享用肌膚和牙齒的美容服務，提供全面便捷的一站式美療體驗。

OASIS Dental Care嚴格監控衞生 為大眾牙齒把關

雖然有不少人擔心疫下看牙醫會增加感染風險，但環觀香港的確診情況，暫未有發現在牙科診所染疫的「牙醫群組」。因此，只要小心做足防疫和消毒措施，毋須過分擔心牙醫及不同病人間會互相傳染。

OASIS Dental Care深明客人的顧慮，在衞生方面毫不鬆懈，採用134°C高溫消毒所有牙科用具或直接使用即棄用具，在療程開始前更會在客人面前拆開消毒用具，並在消毒後馬上更換手套，確保所有用具和儀器已徹底洗淨及消毒，令客人更放心。

OASIS Dental Care採用和暖設計 緩解壓力

作為集團的首間牙科中心，OASIS Dental Care在室內設計方面貫徹品牌風格，以典雅的現代風搭配和諧的暖色燈光和木質裝潢，旨在為客人營造舒適輕鬆的環境，緩解接受牙科治療時的緊張及壓力。

除此之外，OASIS Dental Care選址優越，位於沙田市區內優越核心地段的帝都酒店樓層，主攻區內家庭及年青消費一族，期望無論是牙齒或肌膚，奧思都能全方位照顧客人的需要，亦反映集團對時下趨勢和市場走向的敏銳觸覺，積極拓展多方面業務。

奧思集團執行董事兼行政總裁譚肇基先生(Mr. Alan Tam)表示：「成立OASIS Dental Care是我們革新醫健美容服務的重要里程碑，期望客人可以享受醫美和牙科的多元化服務同時，感受到我們的用心，故此我們一直積極善用全面的專業知識，致力為客人提供一站式的體驗，真正由內至外擁有健康而亮麗的儀容。自信，從「齒」開始！」

Facebook / Instagram: @oasisdentalcarehk。

OASIS Dental Care

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店2樓

電話：2602 4788 / WhatsApp：9680 8097

營業時間：10:00-20:00 (星期一至五) / 10:00-19:00 (星期六)

資料及圖片來源：OASIS Dental Care官方網頁