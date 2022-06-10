澳洲女星Rebel Wilson宣布出櫃：我需要嘅原來係公主

憑《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）系列上位的「荷里活細細粒」Rebel Wilson出名夠「份量」，2020年成功減肥近100磅。並隨即宣布「脫單」與有米才俊Jacob Busch拍拖，最終拍拖1年後分手。而昨日（9日）42歲的Rebel於社交網站「出櫃」宣布與一名女子拍拖！

她貼上與女友Ramona Agruma的溫馨合照並留言：「我原本以為自己在尋找一位迪士尼王子…但或許一直以來我真正需要的是一位迪士尼公主。 #愛就是愛」查實，Rebel上月接受雜誌專訪時已提到自從開始玩交友app之後遇到了現在的對象，「我們講了好幾個星期的電話才約出來見面，有點老派但十分浪漫」，她當時並沒有公開伴侶的身分，只形容這段關係「非常健康」。

Rebel公開戀情後，傳媒即將其女友大起底。原來Ramona是一名時裝及珠寶首飾設計師，她在洛杉磯擁有自己的時裝品牌。而傳媒翻查Rebel的社交網照片，並發現有多張她們的照片其中包括她們與哈利王子的合照。而早於2月她們已經結伴睇美式足球超級碗，3月她們與大班好友一同到墨西哥為Rebel慶祝生日。