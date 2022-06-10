阿Sa自爆為初戀儲朱古力　同邊個拍拖不被祝福？

人氣綜藝節目《乘風破浪》請嚟30位「姐姐」爭出道女團位，當中最吸睛一定係女子組合Twins，今次節目花絮就搵嚟蔡卓妍（阿Sa）自爆感情史，一班姐姐被問到「即將交往的對象不被身邊人喜歡，是遵從內心還是聽從建議？」時，毛俊杰就話會遵從內心：「因為就算是我爸媽不支持，我也會遵從內心，（你會說服他們？）我會說服他們，就是我覺得就人跟人之間這種交往，其實更多的是你要跟隨你自己內心的感受。（你有試過嗎？）我有試過，分手了。」而聽完人哋答，阿Sa則笑言：「我也想說我也有試過。」不禁令人好奇佢到底係同拍拖時未被睇好？

眾人又被問到「在愛情裏你為他做過最浪漫的事是甚麼？」，佢就話最難忘初戀男友：「我就是小時候我的初戀男朋友他是在英國讀書的，然後我在香港，就是我買了類似這樣的玻璃瓶就大一點的，然後我就拿全部的巧克力，然後只挑了黑色跟紅色的，然後就在裏面就弄了一個「I LOVE YOU」，雖然就寄過去。就我覺得是我做過最浪漫的了，但是後來過了很多年之後，就我們還是朋友，然後他把那些東西還留着，我就覺得『嘩』！（那到底是係浪漫還是他浪漫呢？）都浪漫，然後那個巧克力已經起毛了。」阿雅即大讚阿Sa初戀男友係位重感情嘅人。