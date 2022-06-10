穿上這些又Pro又型的跑鞋，就可以夜跑都咁突出搶眼（全球限量300對）。（互聯網）

入夏之後，想日間跑步卻又怕曬黑、曬傷，甚至中暑？不如改一改自己Schedule，於太陽「收工」後夜跑？一來可以輕鬆避開烈陽直曬，二來下也可讓自己下班後鬆一鬆，紓緩一下工作壓力。不過夜跑裝備都有講究，運動品牌Puma近日與日本潮鞋店atmos合作打造的

限量跑鞋，識發光設計又靚，正好適合夜跑人士需要。與此同時Adidas推出的全新 Adizero Adios Pro 3，都針對路跑實際需要而設，愛跑之人咪錯過！

漆黑中的螢火蟲

PUMA Deviate Nitro Atmos鞋款使用品牌專業級跑鞋技術，NITRO Foam中底輕身又有强力回彈和緩震能力，能減少跑步時對膝蓋造成的負擔，同時也提供很好的推動力讓你跑得更快。而PUMAGRIP耐用外底更可加强抓地力，即使在下雨後濕滑的地面上跑步也不跣腳。鞋面有斑馬、豹等不同動物的立體印花，同時在紋理之中加入了夜光設計，讓你在夜跑途中閃閃發光。限量鞋款已在atmos官網上架，有興趣的話可上去看看。

超Pro之作

不少運動員穿着Adidas最高技術的跑鞋Adizero Adios系列打破長跑記錄，而最新的Pro 3版本，正好是跟路跑運動員共同研發而成，貼合路跑者的實際需要。品牌今次將雙層Lightstrike Pro與更具穩定性的Energyrods 2.0技術注入中底，為跑者帶來獨特的回彈體驗。此外，Continental橡膠外底能提供超強抓地力，鞋面又採用輕盈透氣設計，能提供支撐力，讓跑者輕鬆應付日常練習甚至長跑賽事。再加上漸變螢光黃三間標誌與半透明黑色透氣鞋面設計，穿上後無論表現與外型都絕對冇得輸！