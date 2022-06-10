驚爆父女戀！《侏羅紀公園》經典CP年紀原來相差20年？

近期全球熱映的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World:Dominion）有齊《侏羅紀公園》（Jurassic Park）三大主角森尼爾（Sam Neill）、羅拉丹恩（Laura Dern）以及謝夫高拔林（Jeff Goldbum）回歸，而最近有傳媒發現原來當年《侏》飾演「CP」的森和羅拉當年拍攝時年紀相差19年，絕對是父女戀！

不過當年上映時由於他們外形相襯，所以大家並沒有留意他們原來年紀相差近20年。森同羅拉最近宣傳新片時提30年前合演《侏羅紀公園》飾演情侶一事，羅拉表示雖然當年她年僅23歲，但與比她大19年的森在片中飾演情侶絕對唔覺得有問題。而森亦說：「雖然我哋年紀相差近20年，但對於當時男女主角嚟講絕對唔成問題。」羅拉亦大讚對手：「愛上森尼爾絕對係合情合理！」

唔講唔知原來羅拉父母亦是荷里活著名影星，父親是性格男星Bruce Dern而母親是性感女星Diane Ladd。因父母的關係，羅拉自細就入行。90年代憑與尼古拉斯基治（Nicolas Cage）合演《野性的心》（Wild at Heart）而上位，在片中她有多場裸露鏡頭。2020年憑Netflix電影《婚姻故事》（Marriage Story）而勇奪奧斯卡金像獎最佳女配角。