父親節西式盛宴　分量十足

想鋸扒配美酒，多元化的西餐可能合父親心意，無論是高質靚扒、豐富海鮮都有選擇，爸爸也可按個人喜好揀選各國菜式，美味食物配合適的餐酒，讓品味過程變得完滿，相信爸爸必定滿意。

重量級牛扒配海鮮

啖啖肉的靚扒或彈牙的海鮮，各有風味。Morton’s The Steakhouse 於6月19日推出父親節特定的Steak & Seafood午市套餐，頭盤有凱撒沙律、特級珍寶蝦咯嗲或香濃龍蝦湯等，主菜有6安士免翁牛柳，可配深海龍蝦尾、珍寶蟹餅或焗煙肉帶子，唔夠喉的話，還可用優惠價升級嘆16安士肉眼牛扒、10安士厚切西冷牛扒或22安士帶骨肉眼牛扒 ，吃時會配芝士松露炸薯條或炒菠菜及原粒蘑菇等配菜，最後以法式焦糖燉蛋、青檸批或莫爾頓經典暖心朱古力餅作結，一次過品嘗海陸滋味。

親民法菜

預算有限，只要識得揀，都可以找到合適的佳餚。法式餐館District 8 於6月19日午餐和晚餐推出2道菜及3道菜的父親限定套餐，前菜有清新的麵包蟹配青檸、乳酪、羅勒及青瓜凍湯，山口縣雞肉凍配白蘑菇及松露Brioche麵包，又或是咖喱椰菜花濃湯配香蒜法式長麵包。主菜有烤鴨胸、帝王三文魚或牛肝菌燉飯，還可以揀供2位用的M5牛腰肉扒開心Share，甜品有檸檬蛋白撻配糖漬檸檬或黑朱古力布朗尼配雲尼拿忌廉，價錢算親民，在有限預算也可吃得豐富。

室內花園下用餐

天氣熱辣辣，想到戶外用餐也是有心無力。尖東Hotel Icon餐廳Green的一幅牆是垂直花園，讓人猶如置身在花園用餐，感覺爽快清涼。餐廳於6月18日至19日，分別推出2個不同的父親節4道菜晚宴及午宴，6月18日的4道菜晚宴，有黑松露鴨紅桑莓泡芙、廚師推介海鮮塔，主菜可揀香辣葡式烤黃雞拼南瓜蓉及燒汁、火炙澳洲M5和牛肉眼扒配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁、燒荷蘭丹麥豬排配煙熏燒汁、阿根廷草飼牛柳排配紅酒汁、烤焗三文魚柳配乾貝牛油汁或素食漢堡等，甜品有迷你立體啤酒杯造型的精緻甜點。6月19日的4道菜午宴，頭盤有18個月帕爾馬火腿配哈密瓜、龍蝦柑橘沙律配雞尾蛋黃醬、經典法式香草焗田螺、法式龍蝦湯或南瓜湯，主菜有6款選擇，菜單和之前一日的晚宴相若，甜品是迷你茶壼造型的芝士泡芙配伯爵茶吉士。客人可按需要，加指定價錢追加生蠔或指定飲品，和爸爸慢慢嘆。

法式Bistro

想在輕鬆環境下和父親好好品嘗美食，精緻又親民的法式Bistro是個不錯選擇。DALLOYAU於6月17日至19日推出3道菜或4道菜的父親節午餐及晚餐，菜式以傳統為主，包括有蟹肉沙律、法國田螺、威靈頓牛柳和朗姆酒巴巴蛋糕等，意猶未盡的話，還可以預訂選用66%法國黑朱古力打造的父親節朱古力慕絲蛋糕，和爸爸於飯後享用。