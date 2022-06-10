䟴腳除了是習慣，同時反映身體和心理上的狀況。(客戶提供)

【特約報道】小時候有沒有被長輩話過「人搖福薄，樹搖葉落」？好多人都覺得䟴腳沒有禮貌又折福，其實䟴腳的人通常不是有意識，而是身體的自然反應。這個小動作，或能反映身體和心理上的狀況。

撇除因自小模仿出來的習慣或病理原因，䟴腳可能是反映你正承受壓力。心理學上來說，䟴腳可以紓緩壓力、緊張和焦慮感。面對壓力時，腦部的「壓力賀爾蒙」皮質醇指數會上升。當壓力持續、身體到達極限，身體就會不自覺地郁動，例如䟴腳、摸頭髮、咬手指或指甲等，藉此將腦部的壓力轉移至身體末稍、發洩能量。ADHD患者，就是透過一些固定節奏且重複性的動作如拍打、搖擺身體等，來紓緩不安情緒、提升專注力。

除了心理上的狀況，䟴腳或反映出你肝風痰濕。身體的搖動在中醫裏被認為與風、痰相關。身體上不自覺地郁動䟴腳的人，體質往往表現為土虛木亢，脾胃過於虛弱，以至於肝木過於亢進，亦即中醫學說「肝木過亢，肝風妄動」，如同土地貧瘠，樹木難扎根，風一吹就亂搖晃。脾虛引起肝脾不和、肝鬱化火、肝風內動，繼而引起身體肌肉、四肢不受控的抽動。春夏肝火旺，津液損耗多，殃及脾胃。若本身生活繁忙、過度疲勞、熬夜、煙酒、情緒波動、鬱怒、思慮，都會進一步加重肝臟的負擔，更易發生肝風痰濕、肝風妄動的問題。

要治療因肝風痰濕所致使的䟴腳情況，飲食要以「平肝息風、滋養肝陰」為主，宜多進食高水分纖維的綠色食物如菠菜、芹菜及海帶等，能清肝瀉火。肝火旺亦可以茶治療，民間有所謂「春飲花茶、夏飲綠茶、秋飲青茶、冬飲紅茶」之說，適量飲用綠茶有助於清肝明目。額外配搭金銀花、杭菊花、甘菊花、野菊花、枸杞子等，可增強清熱瀉火、養肝平肝的功用。

其實䟴腳未必是壞事，英國里茲大學一項研究發現，坐下時四肢抖動搖晃或有節奏地擺動的人，比起持續靜坐不動好幾個小時的人更健康。日本中京大學更有研究指出，3分鐘的䟴腳動作能夠提高小腿溫度1度，相等於20分鐘的健走效果。證明適度的䟴腳，有助暢通雙腿氣血循環。生物心理學和神經科學則認為，䟴腳這種節律性重複動作，有助激活大腦，加快神經元之間的傳遞，提升思考速度。

適度䟴腳能減壓和提升專注力，不過謹記別影響到其他人！

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。