MIRROR特別場門票開售又出事　Edan嘆愛莫能助

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與藝人魏浚笙（Jeffrey）今日（10日）為綜藝節目《膠戰SSP》進行錄影，Jeffrey透露今次是90分鐘加長版，期待有更多更新鮮的遊戲帶給觀眾，Edan表示因為未知《膠戰》第三季何時有，故今次拍攝這個特別版為大家止癮，問到是否因為他的檔難度所致？他說：「有一部分因為我，其實大家都好多工作，6個人好難夾，不過我哋6個都將《膠戰》放到好前，因為拍攝過程好開心，又可以帶到歡樂畀觀眾，我好希望呢個節目成為長壽節目。（但你難期有難度。）唔止我，節目要度橋都好難。」至於Jeffrey拍攝的劇集《百萬同居計劃》預計6月中煞科，之後會緊接有另一工作，問到會否抽空欣賞MIRROR演唱會？他說：「Edan應該有留飛畀我。」Edan補充說：「上次個唱，佢哋又舉晒燈牌嚟支持、唔留飛真係講唔過，我未知我可以攞到幾多張飛，不過根據過往經驗，5張飛應該有。」

講到MIRROR紅館演唱會MIRO特別場門票今日開售，問到Edan有否留意撳飛情況？他說：「我間中都有睇吓，好多人話去到畀錢階段又Load唔到，大家好失望，我都有少少愛莫能助，個伺服器應該要Upgrade吓，可能個流量太大負荷唔到，希望未來可以開更多場騷。（前夫關注組因為買唔到飛而關閉專頁。）我有留意到，好明白大家心情，如果係我，我都會好嬲，咁支持你哋，買張飛都咁難，我希望將來有更好方案，經過今次經驗會有所改善。（點樣氹番大家？）大家唔好嬲啦！如果我話會盡力做好個騷，佢哋又睇唔到，可能會仲嬲，咁我會留力將來表演畀大家睇。」

唔可以丟香港架

MIRROR將參加日本的SUMMER SONIC音樂祭，他稱意想不到，機會來得很突然：「對MIRROR係一個好緊要同珍貴嘅機會，要準備得好好，唔可以丟香港架，畀大家睇到香港男團係點同特色，希望大家留意番香港嘅音樂。」而Edan近日趁《大叔的愛》一周年，上載跟黃德斌的合照，他指暫時未有拍續集的消息，但無論拍續集或電影版都會很期待。