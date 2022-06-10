Boat Tail　2.2億港元天價　移動貝闕珠宮

全球限量3輛、每輛售價2,800萬美元（折合約2.2億港元）起跳的勞斯萊斯（Rolls-Royce）Coachbuild專屬車身定制車型Boat Tail，堪稱世界最昂貴新車。首輛在一年前交付給一對全球享負盛名的夫婦（據海外媒體報道車主是Jay Z和Beyonce夫妻），第2輛在早前正式面世，亦已準備好交到一位來自珍珠世家的貴客私人收藏館中。

早於2017年勞斯萊斯以Coachbuild工藝打造出全球僅此一輛的Sweptail，為當代專屬車身定制工藝揭開序幕。為滿足忠實客戶對極致定制的追求，廠方 在去年正式成立Coachbuild專屬車身定制部門，同時推出以J-Class遊艇為靈感來源，憑藉超凡工藝打造出車長接近5.8米、結合了遊艇尾部與勞斯萊斯底盤的Boat Tail車型。

Coachbuild專屬車身定制的精髓，就是每款定制車都傾注了客戶的故事、情感和品味，高度個人化定制，獨一無二。而第2輛Boat Tail傑作便是為一位由父輩開始經營珍珠產業的委託客戶專屬定制，含蓄真摰地表達客戶對父親及家族歷史致敬的深意。車身外色及內飾細節均是以優雅脱俗的珍珠母貝為創作靈感 ，其中車廂內飾，包括中控台上的時鐘、控制按鈕及儀錶板，便特別用上客戶私人珍藏的珍珠母貝製成，巧妙透過這些細節貫穿其中，一方面彰顯名貴材質的獨到之美，一方面彰顯座駕與車主及其家族的淵源。搭跟車身沿出一轍的色調，包括選用蠔殼色和淡玫瑰色、經過珠光處理的皮革，配上注入玫瑰金細節的皇家胡桃木飾面，盡顯不凡氣派。

車身色彩由蠔殼色與淡玫瑰色融合而成，加上白色和銅色雲母薄片增添珠光效果，在不同光線下能呈現微妙變化。引擎蓋採用對比鮮明、專為此Boat Tail調製的干邑色 (Cognac)，並融入精細的銅色和金色鋁片，外加水晶和啞光透明塗層。巴特農神殿式面罩由整塊鋁金屬打磨而成，上方的「歡慶女神」亦換上專屬的玫瑰金色新裝。下擋板採用Technical Fibre科技纖維，穿插玫瑰金色編織線。

仿照遊艇尾部設計的錐形車尾，起用隨着時間推移會逐漸形成醉人干邑色的皇家胡桃木飾面，鑲嵌玫瑰金細節，並經過絲光處理，觸感細膩。打開一鍵式開啟蝴蝶尾箱門，內藏隨時讓車主與家人或好友歡度好時光的「Hosting Suite」豪華野餐套裝。除備有高級酒具及餐具，還配備兩張由勞斯萊斯設計、意大利家具品牌Promemoria精心打造的科技纖維摺櫈及一把太陽傘。值得一提的是「Hosting Suite」的下半部分安裝了兩個冷卻風扇作恒溫調節之用，確保出行時內裏食物和飲品的質量不會受天氣影響，並特別為此在上至攝氏80度和下至攝氏負20度的極端條件下均進行了測試，證實效果令人滿意。