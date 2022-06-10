見晒家長嫁得過　劉沛蘅恨同洪卓立返日本定情地

「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）本月8日生日，近日她與男友洪卓立（Ken）齊於社交平台放閃，上載男方為她慶生的相片。Hillary今日現身節目錄影，講到她與男友很甜蜜，她笑言：「OK啦！日日都係咁。（男友送咗咩禮物？）首飾，可以成日戴住，今日冇戴，因為怕唔見，而且玩遊戲要濕身。（生日安排係驚喜定事前已知？）我唔知，佢冇同我講冇咩計劃，咁呢日一定係預留畀佢，當日都係正常咁食飯同去咗一晚Staycation。（拍拖後第一個生日好難忘？）咩節日都難忘。」

她稱很多網友見到他們放閃都有留言祝福：「覺得大家都好鍾意我哋呢對情侶，希望大家搵我哋情侶檔工作。我哋除咗之前拍MV之外，都未再合作過。」至於生日願望，Hillary希望身體健康，疫情盡快過去：「我同Ken都好想去旅行。（去番你哋嘅定情地日本？）我哋本身都好鍾意日本，但未必去番拍MV個地方，因為日本仲有好多地方可以去。」

另外，Hillary透露目前的工作以拍廣告為主，對於有傳《家族榮耀》開拍續集，她坦言沒有收到相關消息：「如果有機會都好想拍，我拍劇嘅經驗唔多，有機會會想試。」她指自己跟男友一樣都是事業心重，因為大家感情穩定，所以會先專注工作，問到是否已見家長？她說：「有見過食過飯，家人冇催婚，佢哋知我想專注工作先。（家人對男友有咩評會？）話佢好有禮貌，大家相處融洽，覺得佢個人好慷慨，所以好鍾意佢。」