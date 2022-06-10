靈敢侶情：【麵種】Sponge

《做出鬆軟的麵包秘訣》第七篇，我們來看最後一款常用的麵種︰Sponge（沒有譯名，但可理解為「快速海綿種」）。

快速海綿種的發酵時間，一般只需30分鐘至一個半小時，可能因為這樣，它比較少被包括在需要長時間發酵的麵種類裏，但其實我們做麵糰時亦會用到，特別是製作一些麵糰水分比例低、又不用膨脹太多的烘焙品，如Bagel或Bialys（如圖，不需先用水煮，被形容為「沒洞的Bagel」）。

這款種的材料和做法，都跟其他都種無異，同樣只有麵粉、水、酵母，比例為100%、60%、1%，製作時只需將三者攪勻便可。不同之處，在於何時可拿來用：其他麵種需要經歷8至24小時的發酵時間，但若使用這款種，你只需要在麵糰的表面見到氣泡，便已經可以繼續下面的步驟。

雖然說材料跟其他麵種無異，但由於快速海綿種的發酵時間短，所以你可以將水改成牛奶。同時，酵母的分量亦可以調整，視乎你將要做的麵糰有多重，假如只有半磅或一磅，即酵母分量本來不多，而你又想縮短發酵時間，我們是可以將整個食譜的酵母全部放進去。

那到底這麼短時間的麵種，對成品有甚麼作用？上面提到Bagel，Bagel的麵糰屬於水分不高、不用膨脹太多；但成品需要有嚼口、不乾、氣孔細。一般來說，若拿Bagel的麵糰去做體積大的麵包，如排包，成品便會很實又乾，而快速海綿種便能助成品得到前面需要有的效果。所以，快速海綿種亦可用來製作發酵時間必須短，即麵糰有加入雞蛋或乳製品的麵包，例如Bakka和Cinnamon Roll。

麵種講完，下一篇，我會跟大家介紹一款不是麵種，但做了的話能令麵包保持濕潤鬆軟的方法，請留意逢星期四的《靈敢侶情》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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