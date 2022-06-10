本日日本：老字號文具品牌聯乘　朱古力蠟筆又畫又食

香港人對日本文具品牌可謂相當熟悉，其中歷史悠久的櫻花彩色文具（サクラクレパス）旗下的蠟筆相信不少人都曾經用過。今年是該品牌創業100周年紀念，因此近期有不少聯乘搞作，新鮮熱辣有跟專售蛋糕及甜品的網站Cake.jp合作，推出「蠟筆朱古力」！賣點係外觀跟真蠟筆一模一樣外，並可以真的用來繪畫填顏色，加上就連包裝亦跟足櫻花旗下的蠟筆賣相，絕對係幾可亂真！共有6種顏色，各有不同味道，分別有士多啤梨（紅色）、橙（橙色）、檸檬（黃色）、抹茶（綠色）、藍莓（藍色）及黑朱古力（啡色）。另有連3塊甜餅乾（Sable）一併購買的套裝，讓你可將餅乾當畫布，盡情在餅上畫畫發揮創意，用作送給小朋友的禮物十分合適。蠟筆（6色一盒）售3,500日圓（約HK$210）、連3塊甜餅乾售4,000日圓（約HK$240）。