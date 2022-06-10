本日日本：老字號文具品牌聯乘 朱古力蠟筆又畫又食
2022年06月10日 18:00
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櫻花彩色文具聯乘Cake.jp推出蠟筆朱古力，既畫得又食得，同時滿足兩個願望！（互聯網）
香港人對日本文具品牌可謂相當熟悉，其中歷史悠久的櫻花彩色文具（サクラクレパス）旗下的蠟筆相信不少人都曾經用過。今年是該品牌創業100周年紀念，因此近期有不少聯乘搞作，新鮮熱辣有跟專售蛋糕及甜品的網站Cake.jp合作，推出「蠟筆朱古力」！賣點係外觀跟真蠟筆一模一樣外，並可以真的用來繪畫填顏色，加上就連包裝亦跟足櫻花旗下的蠟筆賣相，絕對係幾可亂真！共有6種顏色，各有不同味道，分別有士多啤梨（紅色）、橙（橙色）、檸檬（黃色）、抹茶（綠色）、藍莓（藍色）及黑朱古力（啡色）。另有連3塊甜餅乾（Sable）一併購買的套裝，讓你可將餅乾當畫布，盡情在餅上畫畫發揮創意，用作送給小朋友的禮物十分合適。蠟筆（6色一盒）售3,500日圓（約HK$210）、連3塊甜餅乾售4,000日圓（約HK$240）。
網址：https://cake.jp/item/3408034/ （蠟筆朱古力）
https://cake.jp/item/3408035/ （蠟筆朱古力及繪畫脆餅套裝）